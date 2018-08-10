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即市新聞

10/08/2018 09:33

《異動股》丘鈦（１４７８）飆近一成，七月鏡頭銷售增逾３２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價上升９﹒９％，報６﹒３３元，
升破１０天線（５﹒８７元）及５０天線（５﹒９９８元）；成交約３３０萬股，涉資２０５０
萬元，主動買盤６０％。
　　丘鈦科技公布，今年７月份月攝像頭模組銷售數量達２３１４﹒９萬件，按年升
３２﹒３％，按月增１９﹒４％。
　　其中，１０００萬像素及以上攝像頭模組銷售數量約１１１３﹒２萬件，按年升
５０﹒９％，按月增５８﹒５％。８００萬像素及以下攝像頭模組銷售數量約１２０１﹒７萬件
，按年升１８﹒８％，但按月下降２﹒９％。
　　指紋識別模組銷售數量約９６３﹒９萬件，按年升６９﹒５％，按月增８﹒５％。
　　瑞信繼續維持對丘鈦的看法不變，評級跑輸大市，目標價４﹒６元。
　　現時，恆生指數報２８５７３，下跌３３點或下跌０﹒１２％，主板成交３３﹒２６億元。
　　上證綜合指數報２７９０﹒３３，下跌４﹒０５點或下跌０﹒１４％，成交６２﹒６０億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　９﹒２４元　　　上升０﹒３３％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５７元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒５０元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒２９元　　　上升１﹒５７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒５８元　　　下跌１﹒２５％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　９６﹒６０元　　　下跌１﹒２３％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１２元　　　下跌０﹒８８％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１２８﹒２０元　　　下跌０﹒２３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒３７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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