《午市前瞻》業績消息主導大市，港股二萬九料見阻力

《經濟通通訊社１０日專訊》紐西蘭央行昨日（９日）議息維持利率不變，但表示減息可能

性增加，導致紐元跌至兩年新低，美元相對則造好。此外，美股個別發展，納指微升，標指跌０

﹒１４％，道指近全日低位收報２５５０９點，跌０﹒２９％，於是港股在缺乏重大利好消息之

下，恆指窄幅高開７點，不過其後因為內房股份上揚，多隻內房股包括藍籌內房亦見升幅，令恆

指升幅擴大至５８點，半日最高見２８６６５點。其後由於騰訊（００７００）五連升後回落，

港股半日倒跌最多１４４點，低見２８４６２點。最終上午恆指跌１３２點或０﹒４７％，報２

８４７４點，主板成交４３７億元。

國指跌１９點或０﹒１８％，報１１０００點。滬指跌３點或０﹒１４％，報２７９０點。



＊恆大漲近７％，三藍籌內房均炒起＊



近日住建部打擊內房的消息，拖累內房股受壓，但內房今早顯著回勇，表現十分亮麗。一線

內房股急升外，同時二、三線炒得更勁。恆大（０３３３３）料分紅總額逾１４７億，料未來分

紅回報率再提高，飆６﹒９％，報２８﹒０５元。雅居樂（０３３８３）發盈喜料中期多賺九成

，股價亦漲５﹒６％，報１２﹒４４元。另一方面，三藍籌內房股亦領漲，中海外（００６８８

）７月份合約物業銷售金額按年升３６﹒６％，刺激股價上升４﹒３１％，報２４﹒２元，為半

日最佳藍籌股。潤地（０１１０９）緊隨其後，半日升２﹒８６％，報２８﹒８元。碧桂園（０

２００７）漲２﹒０４％，報１２元。富力（０２７７７）發盈喜，漲６﹒８９％，報１５﹒２

元。



＊中芯受捧，騰訊五連升後回吐＊



昆侖能源（００１３５）升１﹒１９％，報７﹒６３元。瑞信發表報告，把昆能評級由「跑

輸大市」升至「跑贏大市」，目標價由６元大幅上調五成至９元。另外，油價微跌，中海油（０

０８８３）、中石油（００８５７）、中石化（００３８６）分別跌１﹒２３％、０﹒３３％、

１﹒１９％，報１２﹒８元、６元、７﹒４７元。

中芯（００９８１）冀今年收入高單位數增長，股價漲２﹒７５％，報９﹒７１元。耐世特

（０１３１６）下周二（１４日）放榜，半日升１０﹒３％，報１２﹒４２元。丘鈦科技（０１

４７８）七月鏡頭銷售增逾３２％，股價漲９﹒０３％，報６﹒２８元。

其他重磅股方面，騰訊五連升後現回吐１﹒１８％，報３６８﹒２元。傳公司將成為Ｂｌｕ

ｅｈｏｌｅ第二大股東。港鐵（０００６６）則被多間大行唱淡，價跌２﹒０８％，報４０﹒１

元。



＊鄺民彬：資金流向高息股避險，內房股不宜高追＊



港股連升四日累漲３﹒３６％或９３０點後，今日大市窄幅上落，凱基證券執行董事及研究

部主管鄺民彬向《經濟通通訊社》表示，近日人行出招調整外匯風險準備金率，人民幣近日亦見

反彈，加上市場仍需觀望公司業績表現，港股走勢暫見回穩，惟外圍環境因素不明朗，港股只隨

Ａ股反彈，預料於２８０００至２９０００點徘徊，而２９０００點則為重大阻力關口，不易突

破。

他表示，由於股市風險升溫，不少投資者將資金轉向公用股，房託基金，以及其他高息股避

險。雖近日住建部打擊內房消息不斷，一度拖累內房股受壓，惟內房今早大幅反彈，他認為部分

內房借盈喜等消息反彈，但由於樓市調控持續，中央未來或會再加大力度，投資者需時觀察及部

署，建議投資者不宜盲目高追。（ｆｆ、ｍｗ）

