《美元走勢－羅明立》美元上破重要阻力，關注今晚ＣＰＩ數據

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒１４ １１０﹒６８ １１１﹒０６

歐元╱美元 １﹒１５３６ １﹒１４３２ １﹒１４６５

英鎊╱美元 １﹒２８３３ １﹒２７７４ １﹒２７８０

美元╱瑞郎 ０﹒９９７５ ０﹒９９３２ ０﹒９９６３

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４８０ ７﹒８４８５



《美元走勢》美國上周初申失業金人數為２１﹒３萬，略低於預期的２２萬，反映勞工市場

持續穩健。美國７月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按月持平，低於市場預期的０﹒２％增長。另

外，美國６月批發銷售按月下跌０﹒１％，亦遜於預期的０﹒２％增長。雖然，美國近來的數據

參差，不過未影響市場對美聯儲加息的預期。



＊美匯指數衝破重要阻力＊



今日（１０日）美匯指數短線衝破９５﹒６５重要阻力，即市升至９６﹒２０，非美貨幣全

面受壓，歐元跌至１﹒１４３０，英鎊亦跌穿１﹒２８，有消息指歐盟擔心土耳其里拉持續下跌

會增加一些歐洲銀行的風險。匯市即時作出反應，歐元急挫而美元上破阻力。投資者關注今晚公

布的ＣＰＩ數據，預期７月份消費者物價指數按月上升０﹒２％。倘若數據理想，將會支持美元

上試９６﹒５０。



＊日次季ＧＤＰ高於預期＊



日本第二季實際ＧＤＰ季率初值增長０﹒５％，高於預期的０﹒３％增長，亦擺脫上季錄得

負０﹒４％的增長。日本央行雖然計劃未來一段時間維持超寬鬆的貨幣政策，不過央行委員提出

對寬鬆貨幣政策對經濟及金融的負面影響提出關注，因此未來可能會調整政策的執行細節，料會

對資本市場構成影響。美元兌日圓不升反跌，關注１１０﹒５０支持位的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 追沽美元 １１０﹒５０ １０９﹒４０ １１１﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６００ １﹒１４５０ １﹒１６５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

