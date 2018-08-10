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即市新聞

10/08/2018 15:27

《美元走勢－羅明立》美元上破重要阻力，關注今晚ＣＰＩ數據

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１４　　　１１０﹒６８　　　１１１﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５３６　　　１﹒１４３２　　　１﹒１４６５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３３　　　１﹒２７７４　　　１﹒２７８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７５　　　０﹒９９３２　　　０﹒９９６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９８　　　７﹒８４８０　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》美國上周初申失業金人數為２１﹒３萬，略低於預期的２２萬，反映勞工市場
持續穩健。美國７月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按月持平，低於市場預期的０﹒２％增長。另
外，美國６月批發銷售按月下跌０﹒１％，亦遜於預期的０﹒２％增長。雖然，美國近來的數據
參差，不過未影響市場對美聯儲加息的預期。
　
＊美匯指數衝破重要阻力＊
　
　　今日（１０日）美匯指數短線衝破９５﹒６５重要阻力，即市升至９６﹒２０，非美貨幣全
面受壓，歐元跌至１﹒１４３０，英鎊亦跌穿１﹒２８，有消息指歐盟擔心土耳其里拉持續下跌
會增加一些歐洲銀行的風險。匯市即時作出反應，歐元急挫而美元上破阻力。投資者關注今晚公
布的ＣＰＩ數據，預期７月份消費者物價指數按月上升０﹒２％。倘若數據理想，將會支持美元
上試９６﹒５０。
　
＊日次季ＧＤＰ高於預期＊
　
　　日本第二季實際ＧＤＰ季率初值增長０﹒５％，高於預期的０﹒３％增長，亦擺脫上季錄得
負０﹒４％的增長。日本央行雖然計劃未來一段時間維持超寬鬆的貨幣政策，不過央行委員提出
對寬鬆貨幣政策對經濟及金融的負面影響提出關注，因此未來可能會調整政策的執行細節，料會
對資本市場構成影響。美元兌日圓不升反跌，關注１１０﹒５０支持位的表現。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　追沽美元　　１１０﹒５０　　　１０９﹒４０　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６００　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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