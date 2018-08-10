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即市新聞

10/08/2018 16:33

【本港經濟】第二季ＧＤＰ按年增速放緩至３﹒５％遜預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府今日發表《２０１８年半年經濟報告》，今年第二季，香
港經濟保持強勁增長勢頭，按年擴張３﹒５％，連續第七季高於過去１０年平均每年２﹒７％的
趨勢增長率，但仍較第一季增幅４﹒６％放緩，並較市場預測的增速３﹒９％低。

＊第二季經濟環比微跌０﹒２％＊

　　今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長４％。經季節性調整後按季比較，實質本地生
產總值在第一季急升２﹒１％後，在比較基數偏高的情況下，在第二季錄得０﹒２％的輕微跌幅
，亦比市場預估增長０﹒２％差。
　　港府指出，由於環球經濟蓬勃，外部需求維持強勁，儘管臨近季末時似乎有所放緩。內部需
求亦顯著擴張。勞工市場情況維持理想，通脹保持溫和。

＊外圍不明朗因素在六月後期顯著增加＊

　　報告指，整體貨物出口第二季合計按年穩健實質增長４﹒６％，大部分主要市場均進一步錄
得增長。服務輸出按年實質顯著擴張６﹒１％，所有主要組成項目均保持增長動力，當中訪港旅
遊業更繼續錄得雙位數增幅。不過，美國與內地的貿易磨擦升溫，令外圍不明朗因素在六月後期
顯著增加。
　　內部需求在第二季保持強勁。勞工市場情況理想，繼續支持消費情緒，私人消費開支按年大
幅實質增長６﹒１％。由於機器及設備購置穩健增長，儘管樓宇及建造活動略為下跌，整體投資
開支仍續見０﹒４％的按年實質增長。
　　勞工市場在第二季進一步趨緊。經季節性調整的失業率微跌至２﹒８％，是逾２０年來的最
低水平，就業不足率則維持不變。總就業人數續見穩健增長。工資及收入繼續錄得廣泛的實質升
幅。
　　本地股票市場在第二季大部分時間窄幅上落，惟其後美國與內地的貿易磨擦升溫，以及市場
預期美國會加快加息步伐，影響市場氣氛，股票市場在６月下半月出現下跌。住宅物業市場在第
二季保持暢旺，交投活躍，住宅售價進一步上升。（ｃｌ）

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