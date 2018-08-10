《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行對歐元區銀行的土耳其風險敞口感到憂慮，拖累土耳
其里拉急跌，兌每美元一度挫１３％，見６﹒３００５的歷史新低，其後回穩，最新報
５﹒９４０２，跌約７％。
資金流入美元避險，美匯指數曾升穿９６關口，見９６﹒１７，最新報９６。同時，港匯亦
繼續轉弱，港元拆息近日回落，港美息差擴闊，據《彭博》報價，港匯一度見７﹒８５弱方水平
，但尚未需要金管局出手。而英鎊兌美元，以及歐元兌美元亦轉弱，創逾一年新低。（ｃｈ）
10/08/2018 18:01
【港匯弱勢】土耳其里拉急挫美匯指數升破９６，港匯近日持續轉弱
《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行對歐元區銀行的土耳其風險敞口感到憂慮，拖累土耳
其里拉急跌，兌每美元一度挫１３％，見６﹒３００５的歷史新低，其後回穩，最新報
５﹒９４０２，跌約７％。
資金流入美元避險，美匯指數曾升穿９６關口，見９６﹒１７，最新報９６。同時，港匯亦
繼續轉弱，港元拆息近日回落，港美息差擴闊，據《彭博》報價，港匯一度見７﹒８５弱方水平
，但尚未需要金管局出手。而英鎊兌美元，以及歐元兌美元亦轉弱，創逾一年新低。（ｃｈ）
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