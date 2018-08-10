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即市新聞

10/08/2018 10:27

【地皮截標】油塘高超道住宅地今截標，最高估值５３﹒５億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》九龍油塘高超道住宅官地將於今日（１０日）中午截標，預計
可提供約５００個單位，惟發展商須負責４０萬平方呎斜坡保養維修，預料將影響發展商出價。
市場估計，地皮的估值約２９﹒２６億元至５３﹒４８億元，樓面呎價約８２０７元至１﹒５萬
元。
　　中原測量師行張競達表示，九龍油塘高超道住宅地地皮位置方便，可步行前往油塘鐵路站，
料可提供約５００個單位，發展成大型住宅項目，為區內提供上車及換樓新供應；惟該地旁邊的
港鐵通風樓物業發展項目早前入標反應欠理想，影響該地估值，估計該地每呎樓面地價約
９０００元，總值約３２億元。
　　萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文相信，是次項目投資額不算大，項目中高層單位可享
海景，將可吸引約十數個本地及中資發展商競投，部分會以會組財團型式入標以分散風險。他估
計，樓面地價約為９０００元至１萬元，總價約為３２億元至３６億元，落成後每呎可賣約２萬
元起，而總發展成本約５０億元至５５億元。
　　政府將會公布是次發展商投地的落標金額，林浩文認為可增加市場透明度並減少公眾疑慮。
他續指，對發展商而言未來亦可參考相關數據，有助日後出價，減少過份「高追」的情況。他又
相信在６至１２個月後，公布出來的數據有更好的參考性。
　　地皮為油塘高超道的新九龍內地段第６５９３號的用地，地盤面積約４萬平方呎，最高可建
樓面約３５﹒６５萬平方呎，當中私人住宅樓面不多於約２９﹒７１萬平方呎，項目最低３層可
作非工業等用途，料提供約５﹒９４萬平方呎商業樓面。（ｋｙ）

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