  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2018 16:03

【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周微跌，三大整體指數結束７周升勢

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府公布六招新房策後，樓價走勢反覆向升，三大整體指數結
束連升７周的局面。反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒３６點，連創新高
後正常回軟０﹒１３％，為歷史次高。ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒５４點，上周創新高後
回軟０﹒４７％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ同樣創新高後正常回軟，按周跌
０﹒５８％至１９０﹒５５點。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，顯示六招新房策及中美貿易戰令樓價走勢反覆，
但向上趨勢仍然不變。

＊豪宅指數突破向上迫近歷史高位＊

　　ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒４４點，按周升１﹒７２％，為歷史第四高。黃良昇指出，
豪宅樓價連升兩周共１﹒８５％，更擺脫連續６周在１８４點上下窄幅徘徊，顯示豪宅樓價開始
發力向升，相信未來豪宅走勢持續向升，短期內指數有望創歷史新高，帶領整體大市反覆向上。
　　九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８４﹒８８點，上周創新高後回軟０﹒２６％。新界西ＣＣＬ＿
Ｍａｓｓ報１７４﹒７２點，連續２周創歷史新高後回軟，按周跌１﹒２８％，為歷史第三高。
新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周微跌０﹒１１％至２０４﹒８１點。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌
０﹒６９％至１９２﹒９６點。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
國際動態10/08/2018
紐約停發叫車牌照1年 衝擊Uber
FOCUS09/08/2018
【FOCUS】息魔來臨＋北水撤出 港人無忘「現金為王」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN