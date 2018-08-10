【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周微跌，三大整體指數結束７周升勢

《經濟通通訊社１０日專訊》政府公布六招新房策後，樓價走勢反覆向升，三大整體指數結

束連升７周的局面。反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒３６點，連創新高

後正常回軟０﹒１３％，為歷史次高。ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒５４點，上周創新高後

回軟０﹒４７％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ同樣創新高後正常回軟，按周跌

０﹒５８％至１９０﹒５５點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，顯示六招新房策及中美貿易戰令樓價走勢反覆，

但向上趨勢仍然不變。



＊豪宅指數突破向上迫近歷史高位＊



ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒４４點，按周升１﹒７２％，為歷史第四高。黃良昇指出，

豪宅樓價連升兩周共１﹒８５％，更擺脫連續６周在１８４點上下窄幅徘徊，顯示豪宅樓價開始

發力向升，相信未來豪宅走勢持續向升，短期內指數有望創歷史新高，帶領整體大市反覆向上。

九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８４﹒８８點，上周創新高後回軟０﹒２６％。新界西ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ報１７４﹒７２點，連續２周創歷史新高後回軟，按周跌１﹒２８％，為歷史第三高。

新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周微跌０﹒１１％至２０４﹒８１點。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌

０﹒６９％至１９２﹒９６點。（ｋｙ）

