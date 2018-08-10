《小傳日記》魚缸四連升甩轆，企鵝回吐好友哭！



《小傳日記》香江魚缸上個禮拜唔見咗千幾點之後，阿爺亦都開始出手穩住人仔匯價，美金

兌離岸人仔由６﹒９１２７慢慢碌落山，魚缸巨無霸ＱＱ（００７００）又同時獲唔少缸友撈底

，魚缸今個禮拜一（６日）開始跳彈床，兼且仲要連跳四日，呢四日加埋都進帳咗９３０點或超

過３巴仙。雖然魚缸好似好強勢，但四日入面冇一日嘅成交係超過千億，好難有好理想兼好大升

幅，要衝破二萬九關仍需要一段時間。

魚缸連彈四日後都要回一回氣，今朝窄幅高開７點後只係係咁依最多升咗５８點就碌返落嚟

，到咗晏晝ＱＱ腳軟跌幅擴大至超過兩巴仙，有好幾隻神州大隻錢莊亦都唔見咗超過一巴仙，魚

缸即時最多唔見咗３１０點，低見２８２９６點。不過，好彩嘅係魚缸收工前，跌幅開始慢慢收

窄，最終埋單唔見咗２４０點或０﹒８４巴仙，報２８３６６點。全日成交只有逾８４７億銀，

較噚日少咗７巴仙。

Ａ股今日好鬼悶，彈起唔夠１點，報２７９５點。國貨佬指數腳軟唔見咗７６點，報

１０９４３點。



＊磚頭發盈喜不停被炒起，恆大好有愛分紅漸慷慨＊



神州磚頭佬今朝一出閘就起勢咁跑上，事關有幾隻磚頭發咗盈喜，雅居樂（０３３８３）就

估計上半年會賺多九成，全日衝前近５巴仙，報１２﹒３４銀。富力地產（０２７７７）預料中

期會多賺５５巴仙，股價彈起近６巴仙，報１５﹒０２銀。四條三恆大今個禮拜大顯神威，繼前

幾日發盈喜後，股價爆升超過兩成後，今日料分紅總額超過１４７億銀，仲話未來分紅回報率會

再提高，股價再跳高８巴仙，報２８﹒３５銀，全周加埋升咗超過３６巴仙，勁！

三大染藍咗嘅磚頭表現有Ｄ失威，給你一個五星級的家嘅碧桂園（０２００７）只係僅僅跳

起唔夠１巴仙，報１１﹒８６銀。潤地（０１１０９）同樣只係彈起１巴仙，報２８﹒３銀。不

過中海外（００６８８）就最巴閉，七月合約銷售按年升咗近３７巴仙，股價炒高近三巴仙，報

２３﹒８銀，係最威藍戰。



＊企鵝回回氣中移仍有戲，丘鈦銷售優爆升好勁揪＊



最萬眾矚目嘅企鵝成績表將會喺下個禮拜三（１５日）出台，但缸友好似已經偷步炒高，連

彈五日累升咗８巴仙後，預期業績利好嘅因素暫時炒得七七八八，今日最多碌低超過兩巴仙，埋

單唔見咗近１巴仙，報３７０蚊。其中一隻藍戰士大隻佬中移動（００９４１）喺噚日嘅業績發

布會上話，諗住分拆旗下三至四間公司入缸，加上中期業績都算可以，績後又獲德銀祝福，「他

屐」１０４蚊，評級買入，今日都逆市彈起唔夠一巴仙，報７１﹒８５銀。

手機設備佬今日都相當頹，唯獨搞鏡頭嘅丘鈦（０１４７８）就一馬當先爆升超過８巴仙，

事關佢公布咗七月份嘅銷售數據，攝像頭模組銷售數量按年升咗超過３２巴仙。雖然瑞信「撥冷

水」繼續維持「跑輸孖屐」評級，「他屐」只係有４﹒６銀，埋單報６﹒２４銀。藍戰士舜宇

（０２３８２）下個禮拜一（１３日）放榜，但績前冇乜料到，碌低近兩巴仙，報

１２６﹒４銀。跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）仲慘，全日唔見咗近３巴仙，報９４﹒９銀。





＊業績揸流攤中升冇得掹，績前急反彈耐世特激讚＊



神州砵砵車經銷商中升（００８８１）上半年純粹交下功課，賺多咗３６巴仙至１８﹒３７

億人仔，比起上年升咗一倍嘅威水史嚟講，真係有啲「揸流攤」喎！缸友失望嘅神情應該可以喺

佢嘅股價到搵到蛛絲馬跡，績後股價即「ｄｕｍｐ」一聲碌返落嚟，最多碌低近一成，埋單唔見

咗近９巴仙，報１７﹒８２銀，慘！

街坊永達（０３６６９）一樣走唔甩，全日瀡滑梯，最多跌咗近４巴仙，全日唔見咗近３巴

仙，報６﹒９６銀，同中升「Ｙｏｕ ｊｕｍｐ，Ｉ ｊｕｍｐ」浪漫殉情咁話！

當大家都畀一種悲傷嘅氛圍籠罩住嘅時候，砵砵車零件佬耐世特（０１３１６）就拖住電動

車哥哥迪仔（０１２１１）齊齊跳起ｙｅａｈ！

耐世特下個禮拜二（１４日）派成績表，績前獲瑞信唱好，「他屐」由１０﹒３銀調高至

１４﹒３銀，評級由「跑輸孖屐」升到去「跑贏孖屐」，股價最多爆上近１４巴仙，埋單都有逾

８巴仙落袋，報１２﹒２銀。迪仔一向都好上進，同伯樂先進半導體（０３３５５）合作研發電

晶體科技，今日自己爬高超過４巴仙，報４４﹒９銀。



＊Ａ場電力佬缸友當係草，中燃失霸氣被缸友嫌棄＊



神州Ａ場電力佬今日就落哂形，話說細摩一次過將佢地嘅「他屐」調低晒，不受祝福嘅愛情

當然唔會開花結果啦，所以今日順理成章拖住手齊齊跣低。畀細摩調低至７﹒５蚊人仔「他屐」

嘅華能（００９０２）今日就一直無嚟神氣，全日跣低超過３巴仙，報５﹒２９銀；大唐發電

（００９９１）同華電國際（０１０７１）何嘗又唔係同一命運啊……腳仔軟軟嘅佢哋全日分別

跣低近３巴仙同超過８巴仙，報２﹒０８銀同３﹒２６銀。

燃氣佬昆侖能源（００１３５）今日好乖仔，除咗見８﹒０２銀高位之外，仲獲得瑞信祝福

，將「他屐」由６蚊大幅上調至９蚊，評級由「跑輸孖屐」升至「跑贏孖屐」，氹得哥哥姐姐好

今日就無哂霸氣啦，慘慘豬跪低咗近２巴仙，報３０﹒４銀。周末愉快，請請！



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