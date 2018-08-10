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即市新聞

10/08/2018 12:01

《真知灼見－溫灼培》美債息難上３厘並非無因

　　《真知灼見》本周三（８日），記得美國政府推出總值２６０億美元的１０年國債拍賣。數
額雖大，但鑑於市場反應理想，使拍出的債價不跌反升，並驅使美國１０年債息一直壓在３厘之
下。事實上，踏入今年，美國１０年債息曾三度上破３厘之上；一次在４月底，一次在５月中，
另一次便是本月初。但不難發現，每次稍作上破，１０年債便被迅速吸納導致息率快速回落，對
此不少投資者也感到難於理解。
　
＊稍越３厘，即被推回＊
　
　　從基礎因素觀察，聯儲局於８月１日議息會已表明會繼續其「循序漸進」的加息方向；也暗
示了今年下半年仍有兩次加息機會，明年亦會繼續其加息步伐。在這樣的大前提下，美國１０年
債息在３厘之上可視為相當合理。再者，眾所周知，為支持稅改，即減個人入息稅及企業稅，美
國政府未來將要大舉發債以彌補財赤。債券供應增加，這本身也不利於債價，間接會推升債息。
但在這一切因素下，美國１０年債息卻一直保持有３厘之下，稍升越３厘便出現被市場大舉吸納
情況，並把其推回３厘以下。
　
＊貿易戰下，增持美債＊
　
　　筆者認為，究其原因，是與現今環球形勢有關。面對近無風險的美國國債，有近３厘息確是
相當吸引。綜觀現時日本１０年債息只近零息，歐洲１０年債也只有少於０﹒５％息率，就是以
往相對高息的澳洲及新西蘭，其１０年債息水平現今也只分別有２﹒６５％及２﹒７％。明顯地
，除了美國國債投資者實在沒有太多選擇。另方面，由美國牽起的貿易戰也為環球投資前景帶來
不明朗因素，這某程度上也驅使資金偏向增持美元以至美債作避險。相信在未來一段時間，美國
１０年債息仍可能維持在３厘之下。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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