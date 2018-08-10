《股市一周》大市重上二萬八累升６９０點，騰訊內房反彈領航

《經濟通通訊社１０日專訊》本周大市受騰訊（００７００）及一眾內房帶動下，恆指終於

重返並企穩２８０００點樓上，縱使匯控（００００５）業績遜預期亦無礙大市向上，反映投資

者信心稍為轉好。

周一（６日）大市仍在二萬八樓下徘徊，匯控受中期業績影響轉弱，惟恆生（０００１１）

業績勝預期撐起大市，港股穩守２７８００關。翌日（７日）騰訊藉美股造好而跟隨反彈，並帶

領恆指升逾４００點重返二萬八，周三（８日）由銀娛（０００２７）及港交所（００３８８）

業績撐市，但內地住建部出手令內房股受壓，恆指當日只升１１０點，但突破１０天及２０天線

。

周四（９日）中移動（００９４１）放榜後股價抽升，令恆指一度見２８７２８逾一周高位

。周五內房股繼續發力，惟騰訊突然回吐拖低大市氣氛，港股午前倒跌，午後跌幅擴大逾２００

點收市。

一周以來港股累積升幅６９０點或２﹒４９％，主板日均成交８８７﹒０５億元，按周跌

０﹒４８％。國指一周升２４９點或２﹒３３％，報１０９４３點。



＊碧桂園榮登本周藍籌榜首，港鐵因醜聞拖累跌至榜尾＊



碧桂園（０２００７）本周公布盈喜，加上７月銷售數據急升逾四成，刺激股價本周表現成

為最好藍籌，本星期升９％，今日收報１１﹒８６元。潤地（０１１０９）同樣受惠於內房股升

幅，本星期升４﹒８２％，今日收報２８﹒３元。

長和（００００１）中期業績符合市場預期，麥格理認為在艱難環境取得正面業績令人感到

驚喜。長和本周升５﹒７７％，今日收報８８﹒８５，跌１﹒２２％。

另外，重磅股友邦（０１２９９）及騰訊於本周反彈，其中騰訊下周放榜，股價已提早落鑊

炒起，騰訊本周升５﹒７７％，今日收報３７０元，跌０﹒６９％。友邦本周升４﹒６１％，今

日收報６９﹒２５元，跌０﹒５％：

本周股市反彈，消費及食品股回落，內地７月份ＣＰＩ數據中顯示，豬肉價格跌近１０％，

萬洲（００２８８）股價跟隨回落，本周跌１﹒７６％，今日收報６﹒１４元，跌０﹒６４％。

另外，恆安（０１０４４）本周跌２﹒３１％，收報６７﹒７元，跌０﹒４４％。

港鐵（０００６６）則受土瓜灣及沙中線醜聞困擾，自本周三復牌後股價連日急瀉，本周急

跌５﹒９９％成最差藍籌，今日收報４０﹒０５元，跌２﹒１９％。



＊內房今早回勇萬科成狀元，長汽銷量跌為最差國指股＊



近日住建部打擊內房的消息，拖累內房股受壓，但內房今早顯著回勇，華麗收市。萬科

（０２２０２）為一周漲幅最大國指成分股，累升１０﹒６２％，報２５元直迫５０天線

（２６﹒１９９元）。市傳特斯拉董事會下周將與顧問公司開會，有意加快公司私有化的討論，

比亞迪（０１２１１）收市升破２０天線（４３﹒６８５元）報４４﹒９元，全周漲８﹒４５％

，為表現次佳國指成分股。眾安在綫（０６０６０）本月２７日放榜，升破十天線（３５﹒８７

元），升８﹒１２％，報３７﹒３元，為升幅第三大國指成分股。

長汽（０２３３３）日前公布，今年７月銷量按年跌２１﹒３３％，今年累計銷量按年跌

０﹒７５％，遭中銀國際調低目標價，由７元降至５元，評級由買入降至持有。中金亦將長汽目

標價由６﹒２元降至５﹒８元。長汽全周跌１０﹒１１％，報４﹒８元，為國指股中最差表現。

電力股全線下滑，華能國際（００９０２）全星期跌４﹒８６％報５﹒２９元，為第二差國

指股。

今日收市後恆指公布季檢結果，中國燃氣（００３８４）被指具備染藍條件，但全周跌

１﹒４６％收３０﹒４元，為跌幅第五大國指成分股。（ｕｌ，ｋｔ）

