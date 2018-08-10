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即市新聞

10/08/2018 10:00

《策略縱橫－陳寶明》中美貿易戰繼續

　　《策略縱橫》７月初中美貿易戰爆發，美國向中國對美出口價值３４０億美元的產品徵收高
達２５％的關稅，中國即時報復，向美國部分產品加徵關稅，貿易戰正式開打。中國更放鬆人民
幣匯率的支持而令其貶值。其後美國加碼，將於８月２３日開始對額外１６０億美元的中國商品
徵收２５％關稅，最終關稅清單涵蓋２７９種進口產品。再加上最新的１６０億，總額已達到
５００億美元。而中國國務院亦批准關稅稅則委員打出同等反擊措施，對１６０億美元產品課徵
２５％關稅，於８月２３日同步生效。美國總統特朗普還威脅未來要對價值２０００億美元的中
國商品徵收２５％關稅，並可能針對另一批價值３０００億美元的商品徵稅。在貿易保護主義陰
影下，投資者態度轉審慎，恆生指數由６月中的３００００點水平下挫至最低２７６００點，跌
幅２萬幾點。
　　特朗普開出的公平貿易條件，叫價美國對華貿易逆差要減少１０００億美元，意味內地對美
出口減少或增加購美國貨。無論中、美雙方討價還價結果如何，雙方貿易量必定減少。貿易戰展
開後的中美貿易量將會減少，航空、航運、物流、現代鐵路、新能源、港口、汽車及高科技產品
等會受衝擊；涉及「中國製造２０２５」的高新技術行業如５Ｇ通訊、智能手機及科技應用行業
會成為打擊對象。貿易戰帶來不明朗的前景和人民幣累計貶值令市場信心下降；出口訂單減少、
匯兌虧損增加都為企業盈利帶來負面影響，對股市大大不利。
　　預料中美貿易戰談判短期會繼續反覆，無突破性的進展。中美貿易戰規模龐大、涉及產品眾
多，世貿根本難以解決中美貿易爭端。香港經濟增長動力亦有所放緩，特別是轉口和貿易融資方
面，前景難以看好，投資者要慎防受損。相信股市將會極度反覆，受制於特朗普的極短視損人利
己的政策，現時最重要是投資者要持盈保泰，以不變應萬變。
《退休投資顧問及經濟師　陳寶明》

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