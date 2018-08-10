港股四連升終止，跌２４０點收報２８３６６，成交僅逾８４７億

《經濟通通訊社１０日專訊》港股窄幅高開７點後下滑，其後受惠內房股上揚，包括藍籌內

房股亦見強勢，令恆指止跌轉升，最高漲５８點見２８６６５點。不過，由於騰訊

（００７００）五連升後回落，加上內銀股及恆生（０００１１）回吐，拖累大市向下走，全日

收市報２８３６６點，跌０﹒８％或２４０點。國指跌７６點或０﹒７％，報１０９４３點。滬

指收升０﹒９３點或０﹒０３％，報２７９５﹒３１點。

重磅股方面，騰訊連升五日後沽壓增加，收挫０﹒７％，報３７０元；恆生早上創高見

２１６﹒８元，惟獲利回吐盤增，收報２０９元跌３﹒５１％，成最大跌幅藍籌股。匯控

（００００５）放榜後續跌１﹒０２％收７２﹒６元。中移動（００９４１）昨午公布業績後獲

大行唱好，今逆市升０﹒７７％報７１﹒８５元。



＊內房顯著回勇，恆指市後公布季檢安踏升逾２％＊



近日住建部打擊內房的消息，拖累內房股受壓。但內房今早顯著回勇，加上中國恆大

（０３３３３）公布料分紅總額逾１４７億，料未來分紅回報率再提高，今日飆８％，報

２８﹒３５元。另外，雅居樂（０３３８３）亦發盈喜料中期多賺九成，股價漲４﹒７５％，報

１２﹒３４元。

重磅藍籌內房全日逆市造好，中海外（００６８８）、華潤置地（０１１０９）各升

２﹒５９％及１﹒０７％，收報２３﹒８及２８﹒３元，前者更是全日最佳藍籌股。碧桂園

（０２００７）曾升上１２﹒４４元，其後升幅收窄，全日上升０﹒８５％收報１１﹒８６元。

而國指股方面，萬科企業（０２２０２）揚２﹒０４％，收報２５﹒００元，為第三佳國指股。

部分大藍籌已陸續公布上半年業績，恆指公司亦將於今日收市後公布季檢，熱門有機會染藍

成為恆指成分股包括安踏體育（０２０２０），申洲國際（０２３１３）。安踏今日穩步上升，

收市漲２﹒３０％，報４２﹒２５元。而申洲則微跌０﹒８４％，報９４﹒７元。



＊丘鈦逆市急升，鐵塔破頂惟僅浮水３％＊



丘鈦科技（０１４７８）公布，七月鏡頭銷售按年增逾３２﹒３％，雖獲瑞信維持評級為跑

輸大市，目標價４﹒６元，但丘鈦早段仍高見６﹒６５元升逾１５％，最後收報６﹒２４元漲

８﹒３３％。該股將於本月２７日公布全年業績。

中國鐵塔（００７８８）將於８月２２日被納入ＭＳＣＩ中國全股票指數，及ＭＳＣＩ環球

標準指數當中的標準股票及大型股指數，該股上市第三日逆市升１﹒５６％，收市報１﹒３元破

頂，惟僅浮水３％。

半導體股方面，中芯國際（００９８１）表示以今年高個位數的收入增長為目標，獲麥格理

維持跑贏大市評級，目標價２０元不變，全日升４﹒３４％報９﹒８６元。（ｋｔ，ｄａ）

