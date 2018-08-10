【港鐵頭痕】陳智思指港鐵須交代更多資料，相信繼續會有人被問責

《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵（０００６６）被指隱瞞沙中線土瓜灣站工程令鄰近２３

座樓宇出現沉降的事件。行政會議召集人陳智思認同，近期一連串事件導致市民對港鐵觀感不好

，認為港鐵須交代更多資料，亦都關注港鐵是否有依足通報機制向相關部門交代。他相信，在政

府委任的獨立調查委員會和警方調查工作完成後，最終會繼續有人被問責。

他表示，樓宇受工程影響出現沉降屬正常，但去到甚麼程度才需要停工，就要靠專業判斷，

若不影響安全便可繼續工程。至於現時是否應強制停工，陳智思認為需要更多資料才能判斷。（

ｃｗ）

