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即市新聞

10/08/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》人民幣貶值引起關注

　　《神州縱橫》近期人民幣持續貶值已引起美國關注，總統發言指控，及財長要調查是否涉及
操縱匯率，對人民幣走勢及密切相關的走資等問題，和與貿易戰的相關互動應有深入及正確的認
識。
　
＊人民幣幣值偏高＊
　
　　人民幣今年來大起大落，年初兌美元曾升約４％，之後已由高位回落約８％。由此引起的首
個問題是近期貶值是否依循市場因素，答案是基本如此：對美元雖跌但對一籃子貨幣仍相對穩定
，故貶值主要是反映美元升值即美匯指數的上升。當然這也反映了中國的政策取向：人民幣不再
釘住美元而改隨一籃子貨幣浮動。這種較靈活的匯率政策符合當前的國內外形勢，遠勝於釘住美
元。由於美國政經情況日益混亂，以美元作指標（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ）殊為不智。第二個問題
是人民幣兌美元市場是否有貶值預期？答案是有的，從近期看貶的誘因包括：（一）外貿盈餘大
降，上半年跌近２７％。（二）中國經濟放緩明顯，最近宏調轉向寬鬆也不利穩定幣值。（三）
貿易戰影響漸出。第三個問題是人民幣貶到甚麼水平仍屬合理？這首先要看美元升值及一籃子貨
幣貶值的走向，但也要看人民幣的歷史走勢。由２００５至２０１５年的１０年間人民幣兌美元
在美國壓力下逐步升值約三成，乃中國的「廣場協議」。到２０１５年中至２０１６轉為貶值，
貶約７％，但之後又回升抹去貶幅。回顧當年盲目上升三成殊不恰當，故即使人民幣要與一籃子
貨幣掛勾也有個起點問題，即先要調低對美元匯價。兌美元由最高位回調成半到二成都可以接受
，現時貶幅尚小貶值空間尚多，但不必急於達標。
　
＊中國持有美債過多＊
　
　　回顧２０１５至２０１６年貶值時外儲亦大降由逾４萬億美元減至３萬億，跌幅不少仍反映
走資情況。當時曾有保匯率或保外儲的政策之爭：若要減低外儲縮少則匯率因欠承托會跌更多，
若要減低匯率下調則要放出更多外儲來作支持。當年做法是兩樣都不保讓其同時下降，到某個水
平才用各種手段強力剎停。從上述可見當時匯率下調尚未到位便過早剎停。外儲也如是：按
ＩＭＦ及一些內地學者估計，中國外儲有２萬億多點便足夠，若計上人民幣走向國際化則外儲可
更低，有２萬億便可應付，現時已超過約１萬億。這乃從需要角度看，還應從投資角度看：美元
資產是否良好投資目標。其實目前如中國持有大量美債風險不少，原因有：（一）美國公債負擔
升勢猛水平高，總額已逾ＧＤＰ一倍，特朗普的減稅增支政策將令升勢更急。（二）美國進入加
息周期不利維持債份。（三）一些外國持有者近期減持較多。如俄羅斯便於兩個月內減持近
９００億。（四）美國經濟周期或見頂。在這種情況下，中國作為美債的最大海外債主，也應重
新審視其投資策略了。《資深評論員　凌昆》

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