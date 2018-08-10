【雪藏獨角獸】ＣＤＲ石沉大海，千億獨角獸基金尷尬尋出路



《經濟通通訊社記者楊英傑、黃燕明１０日報道》內地年初吹起一股獨角獸淘金熱，新經濟

概念公司上市極速獲批，監管機構更提出中國存託憑證（ＣＤＲ）制度，吸引科網紅籌股回國第

二上市。不過，半年之後，熱潮急降溫，新經濟新股股價原形畢露，小米ＣＤＲ剎車後，ＣＤＲ

發行至今捧蛋。中證監近日分別召開的黨委和主席辦公會上，重點工作部署已隻字不提ＣＤＲ。

獨角獸遭雪藏，亦令一批為迎接獨角獸回歸而特別設立－－戰略配售基金在尷尬裸泳。這６

家獨角獸基金上月公布銷售結果，共募得資金逾千億元（人民幣．下同），但卻面臨「無處安放

」的局面。《經濟通通訊社》從基金業界人士方面獲悉，目前獨角獸基金只能以固定收益類產品

為投資，進行存款或債券投資操作。



＊中證監雪藏ＣＤＲ，阿里小米縮沙＊



中證監在今年６月初批准了六家基金公司發行戰略配售基金，基金條款列明以戰略配售方式

進行投資，換言之該等基金將優先取得新經濟企業新股或其ＣＤＲ的配售權，因此被稱為獨角獸

基金。

坊間傳聞，相關基金公司銷售手法無所不用其極，相關廣告刷屏朋友圈、微博、抖音等社交

平台，交銀國際董事總經理洪灝更發微博表示，朋友的老媽去菜市場買餸時，被銷售人員塞了一

張獨角獸基金的傳單。最終於７月７日六家基金公司同時發布獨角獸基金成立公告，據統計共募

得資金１０４８﹒９８億元（見表），其中招商、易方達分別以２４７億元、２４４億元的規模

領跑。

但尷尬的是，ＣＤＲ新規發布至今，仍未有任何一家中概紅籌股成功回歸。本港首家同股不

同權上市公司小米（０１８１０）當時決定同時發行ＣＤＲ，但遭中證監發放連珠炮式問詢，結

果導致小米打退堂鼓，而監管的態度亦嚇怕其他中概股，近日傳出阿里和京東已擱置發行ＣＤＲ

計劃。中證監近日公布的重點工作中，ＣＤＲ榜上無名，市場相信，官方擔心巨無霸密集回巢會

抽乾Ａ股市場流動性，Ａ股行情將更慘淡，所以轉勢打壓ＣＤＲ。



＊邁瑞醫療巨無霸問題多多，具破發風險＊



獨角獸基金也可參與其他獨角獸企業的新股戰略配售，該等獨角獸分兩類，其一是營收達到

３０億元、估值２００億元的新經濟企業。目前最接近該標準的是中國醫療器械公司邁瑞醫療，

其申請深圳創業板上市已獲通過。根據邁瑞醫療招股書資料，公司截至去年年底營業收入為

１１１﹒７４億元，總資產達１４４﹒３８億元，若加上擬募集資金總額６３﹒４億元，剛好滿

足了監管部門對獨角獸的定義。

但是市場對於邁瑞醫療上市出現三重疑問。其一是市場不清楚邁瑞醫療能否享受獨角獸

ＩＰＯ待遇，亦擔心邁瑞醫療最終會大削募資額；其二邁瑞醫療被指產品質量問題頻發，近年來

產品召回高達數十次，且在首份上市申請書中並沒有透露事件，結合近期熱議的疫苗造假事件，

外界質疑邁瑞醫療帶病上市之聲不絕於耳；其三是市場不理性過分吹捧獨角獸，同時中美貿易糾

紛打擊中國醫療器材產業，再加上邁瑞醫療目前估值比起當時私有化價格高出一大截，市場擔心

其招股價過高觸發破發風險。

市場普遍相信，像邁瑞醫療這樣的巨無霸新股，在目前Ａ股流動性趨緊的局面下，一年最多

發行不超過５家；而滿足「收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相

對優勢地位」的另一類獨角獸企業，接下來會否在Ａ股上市，目前則未聞樓梯響。



＊僅靠債券固定收益，或已跑贏大市＊



ＣＤＲ石沉大海，投資其他獨角獸又擔心出現破發風險，各大獨角獸基金的基金經理真是的

角獸基金）只能以固收類產品為投資，做一些存款或者買一些債券，基本上都是這樣做。」

部分獨角獸基金條款提及，封閉期內主要採用戰略配售和固定收益雙重策略，可以配置一些

債券基金，所以業界某程度上視該基金是債券收益增強基金，有內媒揶揄，獨角獸基金已經變成

不能贖回、要收基金管理費的「餘額寶」。

但最諷刺的是，Ａ股行情經歷震盪，滬綜指月內創下２０１６年３月以來新低，獨角獸基金

為千億資金成功保本，某程度上也算是跑贏大市。



表列各家戰略配售基金募資表現

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基金名稱 首募金額（億元） 有效戶數（萬戶）



招商３年戰略配售基金 ２４７﹒０８ ４５﹒７０

易方達３年戰略配售基金 ２４４﹒３７ ５９﹒５６

南方３年戰略配售基金 １８０﹒６４ ５３﹒６２

匯添富３年戰略配售基金 １４４﹒３６ ３９﹒３６

嘉實３年戰略配售基金 １１９﹒５１ ３１﹒２６

華夏３年戰略配售基金 １１３﹒２２ ４８﹒３６

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