  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2018 09:51

《精心傑作－溫傑》港股成交未配合，料後市仍反覆

　　《精心傑作》上周港股失守２８０００大關後，初步呈見底反彈。雖然中美貿易戰升級，美
國宣布８月２３日起對第二輪１６０億美元中國商品加徵２５％關稅，中國亦隨即對美國實施對
等報復。然而，市場逐步消化有關消息，加上普遍美企次季盈利不俗、人民幣回穩，以及憧憬內
地將推出更多利好經濟及投資市場的措施，內地Ａ股止跌回升。上證綜合指數周一失守２７００
點後隨即反彈，周四（９日）收報２７９４點，累計升約３﹒５％。恆指亦一洗頹氣，連續四日
反彈約３﹒４％。

　　本周焦點落在重磅股業績上，匯控（００００５）中期業績符預期，股價最多隨大市升至
７３﹒９元，同系恆生銀行業績理想，股價創新高。今年度新股集資王中國鐵塔（００７８８）
周三（８日）上市，雖然表現未見突出，惟ＭＳＣＩ及富時分別宣布將其快速納入旗下指數內，
料月內生效。此外，預料恆指服務公司亦快將中國鐵塔快速納入恆生綜合指數，可望成為北水新
寵兒，相信在被動資金及北水帶動下，短線仍有上升空間。

　　展望港股走勢，恆指收復１０天及２０天線，走勢輕微好轉，惟大市成交仍未重返千億水平
，反映投資者取態謹慎，觀望情緒持續，後市仍需關注貿易戰的發展，預料港股短線於
２８０００至２９０００水平反覆波動。個股方面，宜留意國策及內需主題。其中，內地中產階
層崛起，為了讓子女「贏在起跑線」，他們愈來愈捨得花費在子女的教育身上。內地父母對子女
教育日益重視，弗若斯特沙利文報告預期，城鎮居民的全年人均教育消費支出於２０１６年至
２０２１年期間，複合年增長率增長率達６﹒８％。內地教育行業發展迅速，教育股前景值得看
好。
　
＊新華教育：藉收購壯大規模＊
　
　　中國新華教育（０２７７９）為長三角地區最大的民辦高等教育集團，旗下擁有新華學院、
新華學校兩所學校。集團近年的學生人數、收入以及純利均穩步增長。截至去年底止，在校生人
數達３３，６８５人。集團積極拓展業務，除了跟安徽醫科大學合作營運臨床醫學院，更計劃在
美國佛羅里達州成立美國學院。據了解，本地上市的教育股，除了內地第二大民辦高等教育集團
─希望教育（０１７６５，２﹒０９港元）外，只有中國新華教育擁有醫學院的牌照。集團現正
籌備２０１８至２０１９學年的招生及營運，作為區域高等教育龍頭企業，受惠於兩個新增項目
，預期２０１８至２０１９學年的學生人數及學費將有不俗的上升空間。
　　內地繼２０１５年底實施「二孩政策」後，明年或將計劃全面放開生育政策，意味內地政府
推行長達４０年的控制人口政策，終要畫上句號。內地取消生育限制，未來對教育的需求只會有
增無減，教育板塊明顯受惠。
　　集團今年３月２６日才上市，上市以來股價表現不算特別標青，５月中曾經由３﹒１元衝高
至上市新高４﹒４７元，其後很快便打回原形，近日股價在３﹒３７元開始喘定，並成功升破
１０天、２０天及５０天線阻力，料反彈勢頭持續。現時市值約６０億港元，符合入選深港通的
基本要求。過去不少獲納入深港通的教育股，股價均在短期內急升，炒作教育股不宜久等，建議
現水平買入，目標看４﹒３元，穿３﹒３元止蝕。《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態10/08/2018
紐約停發叫車牌照1年 衝擊Uber
FOCUS09/08/2018
【FOCUS】息魔來臨＋北水撤出 港人無忘「現金為王」
中國故事09/08/2018
【京城近觀】「拍抖茶、上抖音」?抖音走紅讓商家蹭熱度
中國故事09/08/2018
【港童開學記】遠離填鴨 移民台灣
中國故事09/08/2018
阿里雲：從AI到IA　構建平台促AI產業化
國際動態09/08/2018
颱風「珊珊」撲東京 156航班取消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN