《精心傑作－溫傑》港股成交未配合，料後市仍反覆

《精心傑作》上周港股失守２８０００大關後，初步呈見底反彈。雖然中美貿易戰升級，美

國宣布８月２３日起對第二輪１６０億美元中國商品加徵２５％關稅，中國亦隨即對美國實施對

等報復。然而，市場逐步消化有關消息，加上普遍美企次季盈利不俗、人民幣回穩，以及憧憬內

地將推出更多利好經濟及投資市場的措施，內地Ａ股止跌回升。上證綜合指數周一失守２７００

點後隨即反彈，周四（９日）收報２７９４點，累計升約３﹒５％。恆指亦一洗頹氣，連續四日

反彈約３﹒４％。



本周焦點落在重磅股業績上，匯控（００００５）中期業績符預期，股價最多隨大市升至

７３﹒９元，同系恆生銀行業績理想，股價創新高。今年度新股集資王中國鐵塔（００７８８）

周三（８日）上市，雖然表現未見突出，惟ＭＳＣＩ及富時分別宣布將其快速納入旗下指數內，

料月內生效。此外，預料恆指服務公司亦快將中國鐵塔快速納入恆生綜合指數，可望成為北水新

寵兒，相信在被動資金及北水帶動下，短線仍有上升空間。



展望港股走勢，恆指收復１０天及２０天線，走勢輕微好轉，惟大市成交仍未重返千億水平

，反映投資者取態謹慎，觀望情緒持續，後市仍需關注貿易戰的發展，預料港股短線於

２８０００至２９０００水平反覆波動。個股方面，宜留意國策及內需主題。其中，內地中產階

層崛起，為了讓子女「贏在起跑線」，他們愈來愈捨得花費在子女的教育身上。內地父母對子女

教育日益重視，弗若斯特沙利文報告預期，城鎮居民的全年人均教育消費支出於２０１６年至

２０２１年期間，複合年增長率增長率達６﹒８％。內地教育行業發展迅速，教育股前景值得看

好。



＊新華教育：藉收購壯大規模＊



中國新華教育（０２７７９）為長三角地區最大的民辦高等教育集團，旗下擁有新華學院、

新華學校兩所學校。集團近年的學生人數、收入以及純利均穩步增長。截至去年底止，在校生人

數達３３，６８５人。集團積極拓展業務，除了跟安徽醫科大學合作營運臨床醫學院，更計劃在

美國佛羅里達州成立美國學院。據了解，本地上市的教育股，除了內地第二大民辦高等教育集團

─希望教育（０１７６５，２﹒０９港元）外，只有中國新華教育擁有醫學院的牌照。集團現正

籌備２０１８至２０１９學年的招生及營運，作為區域高等教育龍頭企業，受惠於兩個新增項目

，預期２０１８至２０１９學年的學生人數及學費將有不俗的上升空間。

內地繼２０１５年底實施「二孩政策」後，明年或將計劃全面放開生育政策，意味內地政府

推行長達４０年的控制人口政策，終要畫上句號。內地取消生育限制，未來對教育的需求只會有

增無減，教育板塊明顯受惠。

集團今年３月２６日才上市，上市以來股價表現不算特別標青，５月中曾經由３﹒１元衝高

至上市新高４﹒４７元，其後很快便打回原形，近日股價在３﹒３７元開始喘定，並成功升破

１０天、２０天及５０天線阻力，料反彈勢頭持續。現時市值約６０億港元，符合入選深港通的

基本要求。過去不少獲納入深港通的教育股，股價均在短期內急升，炒作教育股不宜久等，建議

現水平買入，目標看４﹒３元，穿３﹒３元止蝕。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

