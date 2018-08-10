《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數有限公司宣布，截至２０１８年６月２９日之恆生指
數系列季度檢討結果，加入中國生物製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３），剔除東亞
銀行（０００２３）及招商局港口（００１４４），所有變動將於今年９月１０日（星期一）起
生效。
恆生指數成分股變動，成分股數目固定為５０隻。
恆生中國企業指數成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。（ｃｙ）
10/08/2018 18:51
恒生指數成分加入中國生物製藥、申洲國際，剔除東亞、招商局港口
《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數有限公司宣布，截至２０１８年６月２９日之恆生指
數系列季度檢討結果，加入中國生物製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３），剔除東亞
銀行（０００２３）及招商局港口（００１４４），所有變動將於今年９月１０日（星期一）起
生效。
恆生指數成分股變動，成分股數目固定為５０隻。
恆生中國企業指數成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。（ｃｙ）
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