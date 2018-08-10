恒生指數成分加入中國生物製藥、申洲國際，剔除東亞、招商局港口

《經濟通通訊社１０日專訊》恆生指數有限公司宣布，截至２０１８年６月２９日之恆生指

數系列季度檢討結果，加入中國生物製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３），剔除東亞

銀行（０００２３）及招商局港口（００１４４），所有變動將於今年９月１０日（星期一）起

生效。

恆生指數成分股變動，成分股數目固定為５０隻。

恆生中國企業指數成分股沒有變動，成分股數目固定為５０隻。（ｃｙ）

