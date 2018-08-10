《日入而息》恒指加入中國生物製藥、申洲，港元再觸及７﹒８５

《今天重點》﹡本港第二季ＧＤＰ按年增速放緩至３﹒５％遜預期；港府維持全年ＧＤＰ增

長預測在３至４％；港府維持全年基本通脹率預測為２﹒５％

﹡土耳其里拉急挫美匯指數升破９６，第二季經濟增長遜預期，

港元再觸７﹒８５弱方兌換價

﹡恆生指數成分加入中國生物製藥、申洲國際，剔除東亞、招商局港口

﹡地政署表示油塘高超道住宅地共收１０份標書



《即日市況》﹡港股四連升終止，跌２４０點收報２８３６６，成交僅逾８４７億



《深滬股市》﹡外資首７月淨買入Ａ股千七億，分析料持續買入是常態



《美元匯價》﹡美元上破重要阻力，關注今晚ＣＰＩ數據；歐元最新報１﹒１４６３╱６４

，日圓最新報１１０﹒９６╱９７



《公司業績》﹡深圳控股（００６０４）料上半年純利跌９０％

﹡中升（００８８１）中期多賺３６％至１８億元人民幣，不派息

﹡阜豐（００５４６）中期少賺５１％至逾３億元，派４﹒２仙

﹡華金國際（００９８２）中期盈轉虧蝕逾２９６６萬元，不派息

﹡高偉（０１４１５）中期盈轉虧蝕近２４７萬美元，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）首七個月收入增逾４％至１７﹒５２億元

﹡中國鋁罐（０６８９８）中期多賺近１９％至４９４１萬元，不派息

﹡中航運（００３６８）中期賺４００２萬美元，升４倍不派息

﹡陽光油砂（０２０１２）次季虧損淨額擴大至３１１５萬加元，不派息

﹡鼎石資本（００８０４）中期少賺近七成至３２０﹒６萬元，不派息

﹡華地國際（０１７００）中期純利升６％，中期息３港仙

﹡寶威控股（０００２４）補充盈利預告，料中期盈利按年減少６５％

﹡卜蜂蓮花（００１２１）中期純利增加３１％至１﹒３８億元人幣，不派息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）宣布沙中線會展站挖掘工程即時停工

﹡五洲（０１３６９）無法償還債務及遭入稟索償，午後復牌

﹡美捷匯（０１３８９）斥５２００萬元收購酒庫業務

﹡匯財金融（０８０１８）收購電子飛鏢板開發業務，涉資２１６０萬元

﹡匯控（００００５）昨再回購逾１６３萬股，涉資１１８４萬英鎊

﹡圓通速遞（０６１２３）對海淘物流作假的個別加盟商及網點已採取懲戒措

施

﹡友佳國際（０２３９８）首七個月銷售額按年跌１２％



《國企紅籌》﹡中石化母企推進混改，２﹒０６％股權劃轉至國資平台

﹡中外運（００３６８）貿易戰對業務影響微，將積極發展ＬＮＧ航運

﹡綠地香港（００３３７）７月合約銷售３２億元人民幣，按年升８４％

﹡能新能源（００９５８）７月總發電量按年增長２５％

﹡中國建築（０３３１１）首七月新簽合約額升兩成，達標６４﹒８％

﹡保利置業（００１１９）首七個月合約銷售額升２％至２５９億元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）７月附屬電廠售電量按年升２﹒２％，煤炭產量升

２０％

﹡中國再保險（０１５０８）設立中再巨災管理公司，建設中國巨災評估技術



《神州民企》﹡中國三迪（００９１０）注資參與西安西咸區綜合物業發展項目

﹡中升控股（００８８１）降進口關稅對公司業務影響正面

﹡華地國際（０１７００）終止與吉麥共建超市業務統一管理平台諒解備忘錄

﹡合景泰富股份（０１８１３）簡稱改為「合景泰富集團」，下周五生效

﹡Ｂｌｕｅｈｏｌｅ確認騰訊（００７００）正收購其公司股票

﹡舜宇光學（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年升６９﹒２％



《中國要聞》﹡中銀策略表示滬首套房貸利率降，印證地產政策邊際調整

﹡ＴＣＬ及老板電器等列入製造業與互聯網融合試點項目

﹡工信部表示目標到２０２０年信息消費規模達６萬億

﹡知識產權局表示優化專利資助獎勵政策，開展督查調研

﹡中證監暫停巨人網絡發行股份以購買資產的申請方案

﹡銀保監表示老年人住房反向抵押養老保險擴大至全國開展

﹡寧夏經信委表示５年來淘汰近４００萬噸落後產能

﹡中汽協表示７月新能源車銷量增４８％，首７月升８５％

﹡擔心Ａ股淡市引發贖回壓力，今年逾兩千私募基金清盤

﹡房企中弘控股累計逾期債務破５０億元人民幣

﹡雲內動力取消發５億元人民幣超短期融資券，因市場波動大

﹡法拉第未來遭前ＣＦＯ起訴，僱傭協議構成不正當競爭

﹡人行逆回購１６連停，全周均無淨投放或淨回籠

﹡上交所表示滬市公司停牌數持續下降，防範躲跌式停牌

﹡上海書記李強調研半導體產業發展

﹡工行農行下調上海首套房利率至９折

﹡首個工業品期權將推，上期所就銅期權交易規則徵意見

﹡深圳互金協會公布９名Ｐ２Ｐ失信借款人

﹡農業農村部料本年度大豆進口量調減２０７萬噸

﹡福建八部門開展整頓樓市行動，廈門及福州為先行城市

﹡北京下月起網站不得隨意掛房源

﹡據報華融原董事長賴小民私藏２﹒７億現金，刷新貪官紀錄

﹡興業銀行表示中國政府預留２﹒８萬億元人民幣應付貿易戰

﹡報道指恆大法拉第未來落戶南沙，註冊資本２０億美元

﹡工行農行上海分行：個人住房貸款利率政策沒有調整

﹡商務部表示對美歐和新加坡鹵化丁基橡膠徵反傾銷稅

﹡中證監表示處罰５宗操縱市場案，涉加槓桿操縱元素；中證監罰沒立信所

３６０萬，因出具虛假記載審計報告

﹡武漢生物未按生產規程操作，行政處罰偏輕

﹡上交所表示上市公司可直接披露重大事項，不再辦理停牌

﹡樂視網表示上半年虧損致淨資產為負，存被暫停上市風險



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％報１０９８３﹒６８點，連跌兩周



《其他消息》﹡高院下周二裁決是否頒布臨時禁制令禁實施一地兩檢

﹡邱騰華稱貿易戰如掛１號波，對下半年經濟前景審慎

﹡首批年金獲９４１０宗意向登記，認購額４９﹒４億

﹡陳智思稱ＦＣＣ邀陳浩天本不受關注現卻激化很多人

﹡曾遭文匯報批反華，日本市議員和田健一郎被拒入境

﹡九龍城區議會下周將就沙中線工程事件召開特別會議

﹡土瓜灣站現沉降，立會鐵路事宜小組擬下周開會跟進

﹡陳智思指港鐵須交代更多資料，相信繼續會有人被問責

﹡盧偉國稱即使沉降超過警戒數字亦不等於有危險

﹡鄺俊宇認為立法會應以特權法要求港鐵交出沉降數據

﹡區諾軒批港府拒日本市議會議員入境有損香港國際聲譽

﹡地政署表示油塘高超道住宅地共收１０份標書

﹡公屋平均輪候時間進一步延長至５﹒３年

﹡中原ＣＣＬ指數按周微跌，三大整體指數結束７周升勢

﹡深股通額度全日用３﹒４１億元；滬股度全日流走１﹒４７億

﹡油塘高超道住宅地今截標，最高估值５３﹒５億元

﹡李國章內部轉讓物業未申報

﹡年金公司表示考慮採取持續銷售模式，每年上限暫定百億；市場反應冷靜多

於冷淡，對成效滿意

﹡金管局表示７月份收到１７２宗銀行投訴個案

﹡聯交所建議修改上市委員會重大決定的兩層覆核架構

﹡經絡表示加息前趕上車，轉按大增１﹒５倍

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