《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３１３．１４ 跌 １９６．０９點╱０．７７％
標普５００ ２８３３．２８ 跌 ２０．３０點╱０．７１％
納斯達克 ７８３９．１１ 跌 ５２．６７點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７６６７．０１ 跌 ７４．７６點╱０．９７％
法蘭克福ＤＡＸ １２４２４．３５ 跌 ２５１．７６點╱１．９９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１４．６８ 跌 ８７．５７點╱１．５９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．６８，歐元兌美元１．１３９７
13/08/2018 08:04
《日出而作》長實７５３億競購澳洲ＡＰＡ，土耳其貨幣挫震動匯市
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３１３．１４ 跌 １９６．０９點╱０．７７％
標普５００ ２８３３．２８ 跌 ２０．３０點╱０．７１％
納斯達克 ７８３９．１１ 跌 ５２．６７點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７６６７．０１ 跌 ７４．７６點╱０．９７％
法蘭克福ＤＡＸ １２４２４．３５ 跌 ２５１．７６點╱１．９９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１４．６８ 跌 ８７．５７點╱１．５９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．６８，歐元兌美元１．１３９７
|國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
|生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
|生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
|FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
|專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
|國際動態10/08/2018
紐約停發叫車牌照1年 衝擊Uber
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰