《牛熊志選－陳其志》資金部署業績股，候低留意平保牛６８４０６

《牛熊志選》恆指上周自２７６００點低位顯著反彈，重返１０天及２０天線上，但大市交

投仍淡靜，日均成交額不足９００億港元，資金追高意願不強，個股方面沖高回落較普遍，而板

塊走勢亦相對分化。在周邊沒有重大事件影響下，短線或繼續在２８０００點至２９０００點之

間上落，操作上適宜候低吸納。恆指牛熊證資金流，截至上周四（２日）的過去５個交易日，恆

指牛證合共錄得約３７４０萬元資金淨流出，單日淨流出及淨流入規模均不大；恆指熊證則連續

５個交易日均錄得資金淨流入部署空單，合共約２﹒３６億元資金。街貨分布方面，截至上周四

，恆指牛證街貨主要分布於收回價２７３００點至２７６００點之間，相當約２３７１張期指合

約。恆指熊證街貨則集中於收回價２８７００點至２９３００點之間，累計相當約３９７６張期

指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍回落，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至１６﹒３％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒７

個波幅點至１８﹒７％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

１﹒７個波幅點至１４﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至１８％

；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２５﹒６％；中移動（００９４１）的

引伸波幅下跌２個波幅點至１５﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至

２０﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至２１﹒５％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２０﹒１％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌１﹒５個波幅點至２０﹒２％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升１個波幅點至

２６﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至２７﹒８％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅持平於２３﹒３％。

個股方面，資金傾向業績前入市部署個股，平保將於２１日公布業績，相關認購證及牛證期

內分別錄得約６１０萬元及８１０萬元資金淨流入部署。技術上，上周平保股價沿著１０天及

２０天兩條平均線整固，波幅範圍在７０元至７４元之間，如能在此逐步築底，或有機會追落後

。如看好平保，可留意牛證６８４０６，收回價６７﹒５元，今年１２月中到期，實際槓桿約

１３倍，也可留意認購證２１６６２，行使價７５﹒８８元，今年１２月尾到期，實際槓桿約

１０倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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