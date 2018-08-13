《一周攻略－周進略》港股中長線縱樂觀，短線操作小心

《一周攻略》剛過去一周，港股繼續原有的悶局，時升時跌的態勢未改，無定向風，隨機性

重。事實上，這個形態正是港股獨有的特色，過去十年，由金融海嘯後的量寬時代開始起計，真

正大升大跌，可謂寥寥可數，包括量化寬鬆剛開始進行啟動的全球股市升浪，繼而是日本海嘯大

地震，之後是內地Ａ股維持一年多的慢牛帶動的熱潮配合上互聯互通的開通，之後已經是去年主

力由由三家內地企業騰訊（００７００）╱中國平安（０２３１８）╱吉利（００１７５）合力

拉升。說起來，就這麼多可以令人印象深刻的表現。



＊港股本質：先天下之憂而憂＊



的確，港股股民不是沒有興奮的日子，但為時太短，往往剛看到，已經抓不住，行情就這麼

與自己擦身而過！相反，絕大多數的時間，其實只是左搖右擺，跟隨消息面的改變而改變。這可

就難以把握了，因為消息的隨機性太大，無跡可尋，難以預測，只能被動的反應，近年特朗普的

言行是刻意如此，貿易戰或地緣政治，固然如此，但即使不是他上場，此前港股亦多數時候是悶

局為主，只在內外因素的交互影響下，才有變化，一般而言，是港股有著先天下之憂而憂的本質

，外圍的因素，留意悲觀利空的，多於樂觀利多的，已經成為慣例，港股股民習以為常的是，人

家跌得少，我們跌得多，人家升得多，我們升得少。



＊預期回報高估，修正需時漫長＊



如此一來，由去年底至今年初，一度大幅向上提升的預期回報率，投資者用了近乎半年時間

去修正看法，過程是痛苦的，大家要留意的是，追高後套牢，之後的日子，人們的看法會隨著股

價水平的變化，有不同的反應。套牢的早段，因為是追高，心理準備是有的，只要大方向是繼續

向上，投資者才不怕，因為相信別的人會繼續推升，這是趨勢造就趨勢的一個特性。然而，當愈

來愈多人不相信時，趨勢的動力減少，原本看似必然存在的推動力量，忽然間消失得很快，投資

者開始進行懷疑階段，之後便隨著追高時，原本在早前一段愈升愈買的日子賺回來的，可能有可

能獲利回吐得七七八八，之後便看著自己的真金白銀有所虧損，那種心情，可大大不同於看著由

桌上拿來的街外錢給輸掉。

現在的港股，正要面對的是，２０１７年漲了許多，形成了甚為樂觀的預期回報率，卻是不

切實際的，便要修正，過程是漫長的，有好也有不好，好的是以時間消化跌幅，不好的是把痛苦

延長之餘，投資者不容易有大升大跌的行情可以扭轉之前的敗局。



＊恆指圖見逐級下移，以時間消耗跌幅＊



無論如何，港股投資者的靈活性不容低估，考慮到近來跌至２７５７８便又止住了跌勢，在

恆指日線圖上，形成多次在附近水平有支持的圖象。當然，假如把比較的尺度拉長一點，便是級

級下移的形態，如上文所述的一樣，以時間消耗之。短期而言，恆指再往下跌至上述所謂近期低

位支持，其實絕對不難，以較大型走勢看，重回２５０００點附近，才是這十年來主要的參考位

置。

以此觀之，投資者只能是中長期樂觀，但短線操作上非常小心，因為別人都在趁機有反彈時

減持，大家若博反彈，只能很貼市，充滿靈活走位的精神，至於買入長期持有的，只能是少數有

基本面的優質股，而且注碼亦要小心控制，這一點，可不是一般人可以輕易做到。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

