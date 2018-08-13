《套期保值－蕭猷華》金價短期走勢仍疲弱

《套期保值》現貨金上周五（１０日）下跌，今早（１３日）亞洲時段金價在１２１６美元

上落。美國向土耳其重徵鋼鋁關稅，土耳其貨幣急跌最多超過２０％，市場憂慮里拉貶值，影響

土耳其對歐洲銀行還款能力。歐元急跌，美元轉強，美匯指數升至９６水平，金價下跌。資金繼

續流入美元避險，流出黃金，現貨金在１２２０美元有阻力，金價短期走勢仍然疲弱，下試

１２００美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

