《選股情報》仍持８月９日之議。
９日題：「２８３」
文：「如今日（９日）恆指失２８３，將有機會再試２７７區支持。如失２７７，後市
將又慌失失。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
13/08/2018 09:16
《選股情報－石鏡泉》２７７
《選股情報》仍持８月９日之議。
９日題：「２８３」
文：「如今日（９日）恆指失２８３，將有機會再試２７７區支持。如失２７７，後市
將又慌失失。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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