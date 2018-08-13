《經濟通通訊社１３日專訊》李寧（０２３３１）公布截至２０１８年６月３０日止六個月
的中期業績，公司權益持有人應佔溢利為２﹒６９億元（人民幣．下同），按年上升４２％；每
股基本收益１１﹒１分，不派中期息。
期內收入４７﹒１億元上升１７﹒９％，毛利２２﹒９億元增長２０﹒５％。（ｄａ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
13/08/2018 08:13
《神州民企》李寧（０２３３１）６個月多賺４２％，不派息
《經濟通通訊社１３日專訊》李寧（０２３３１）公布截至２０１８年６月３０日止六個月
的中期業績，公司權益持有人應佔溢利為２﹒６９億元（人民幣．下同），按年上升４２％；每
股基本收益１１﹒１分，不派中期息。
期內收入４７﹒１億元上升１７﹒９％，毛利２２﹒９億元增長２０﹒５％。（ｄａ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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