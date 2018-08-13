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13/08/2018 09:21

土國陷經濟危機，港股低開４０９點報２７９５６，國指跌１６１點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）收跌，因土耳其經濟危機加劇拖累銀行
股，並引發資金逃離較高風險資產。
　　道指跌１９６點或０﹒８％，至２５３１３點；標普５００指數挫２０點或０﹒７％，至　
２８３３點；納指回落５２點或０﹒７％，至７８３９點。
　　港股夜期收報２８０１９點，跌１９４點，低水３４８點。港股ＡＤＲ比例指數跌１２０點
或０﹒４３％，收報２８２４６點。
　　受土耳其經濟危機影響，港股大幅低開４０９點報２７９５６點，再次失守１０天線
（２８１６７點）及２０天線（２８３１８點），兼跌穿二萬八關。國指跌１６１點報
１０７８１點。
　　招商局港口（００１４４）被剔出恆指成分股行列，於９月１０日生效，現價下跌
４﹒８８％，報１５﹒６元，暫表現最差藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒１０元　　　下跌０﹒６９％
　　港交所　（００３８８）　　２２７﹒６０元　　　下跌１﹒１３％
　　騰訊控股（００７００）　　３６３﹒００元　　　下跌１﹒８９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒８７元　　　下跌２﹒１４％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒５５元　　　下跌０﹒４２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒００元　　　下跌１﹒８１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６２元　　　下跌２﹒７７％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒４０元　　　下跌０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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