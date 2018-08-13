土國陷經濟危機，港股低開４０９點報２７９５６，國指跌１６１點

《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）收跌，因土耳其經濟危機加劇拖累銀行

股，並引發資金逃離較高風險資產。

道指跌１９６點或０﹒８％，至２５３１３點；標普５００指數挫２０點或０﹒７％，至

２８３３點；納指回落５２點或０﹒７％，至７８３９點。

港股夜期收報２８０１９點，跌１９４點，低水３４８點。港股ＡＤＲ比例指數跌１２０點

或０﹒４３％，收報２８２４６點。

受土耳其經濟危機影響，港股大幅低開４０９點報２７９５６點，再次失守１０天線

（２８１６７點）及２０天線（２８３１８點），兼跌穿二萬八關。國指跌１６１點報

１０７８１點。

招商局港口（００１４４）被剔出恆指成分股行列，於９月１０日生效，現價下跌

４﹒８８％，報１５﹒６元，暫表現最差藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒１０元 下跌０﹒６９％

港交所 （００３８８） ２２７﹒６０元 下跌１﹒１３％

騰訊控股（００７００） ３６３﹒００元 下跌１﹒８９％

建設銀行（００９３９） ６﹒８７元 下跌２﹒１４％

中國移動（００９４１） ７１﹒５５元 下跌０﹒４２％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 下跌１﹒８１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６２元 下跌２﹒７７％

中國平安（０２３１８） ７１﹒４０元 下跌０﹒７６％

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