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即市新聞

13/08/2018 16:37

《盤後部署》投資氣氛保守，騰訊績前港股維持拉鋸局面

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）收跌，因土耳其經濟危機加劇拖累銀行
股，並引發資金逃離較高風險資產。道指跌１９６點，至２５３１３點；標指挫２０點，至
２８３３點；納指回落５２點，至７８３９點。
　　土耳其經濟危機震散亞太股市，港股低開４０９點，跌幅一度僅收窄至３５６點兼重上二萬
八，高見２８０１０點，惟內銀股普遍錄得近２％跌幅，加上騰訊（００７００）跌勢未止，港
股最多急挫５４３點，低見２７８２３點，港股最終全日挫４３０點或１﹒５２％，報
２７９３６點。全日成交８３４﹒６億元，較上日減少１﹒５％。
　　國指跌１７６點或１﹒６％，報１０７６６點。滬指收跌９點或０﹒３４％，報２７８５點


＊美匯創逾一年新高，新興貨幣持續急挫＊

　　中美貿易戰升級，加上美國制裁俄羅斯及土耳其，令資金湧入美元資產避險，美匯指數於上
周五更升破９６關，創去年７月以來新高，收報９６﹒３５７。今日美匯一度低開超過１％，但
隨著新興貨幣下跌，美匯再度重上９６關，更高見９６﹒５０５。美國上周五宣布要對土耳其鋼
鋁關稅提高一倍後，土耳其貨幣里拉旋即最多急挫近２４％。
　　事實上，由於土耳其一直與歐盟關係密切，加上近年亦積極申請加入歐盟，而歐盟不少銀行
均有借款給土耳其，故土國經濟陷入危機亦會令歐洲身陷險境，歐元於上周五亦急挫１％。而港
股向來受不少國際資金追捧，料新興貨幣風暴仍會繼續影響港股表現。另一方面，美元強勢下，
離岸人民幣（ＣＮＨ）上周五收挫２３２點子，報６﹒８６９２，今日表現亦繼續疲弱，最多低
見６﹒８９１５，內銀股、內房股及中資航空股亦因此受壓。
　　據利率期貨市場數據顯示，聯儲局今年９月、１１月及１２月的加息機率已達百分之百，加
上為抵銷貿易戰的衝擊，料人行短期不會令人民幣大幅反彈。

＊騰訊業績預期看法保守，高增長難持續＊

　　本周港股將有五隻藍籌放榜，但焦點會落在本周三（１５日）的騰訊身上，惟市場對騰訊中
期業績看法偏淡，預期騰訊的手遊業務將出現按季倒退，非通用會計準則純利按年僅料升１１％
至１９％。雖然目前大行給予騰訊的目標價大部分均高於５００元，但騰訊持續多年的高增長及
高基數效應下，有不少分析指出，騰訊往後難出現高增長，加上大市氣氛不穩，料騰訊績前港股
仍會繼續於拉据局面，料於２７８００點至２８５００點之間上落。
　　中美貿易戰為另一個影響大市的主要因素，繼早前美國再向中國１６０億美元中國商品加徵
２５％關稅，並將於８月２３日正式實施，所帶來的負面影響或會於年內餘下時間公布的經濟數
據浮現。此外，中國亦隨即展開反擊，對最新一批價值６００億美元的美國進口商品，施加５％
至２５％不等的報復性關稅，官媒《人民日報》此前更指出，蘋果公司或會成為中方最重要的談
判籌碼，令兩國貿易爭端更顯白熱化，預料港股後市仍有相當大的考驗。（ｔｔ）

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