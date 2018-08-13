《盤後部署》投資氣氛保守，騰訊績前港股維持拉鋸局面

《經濟通通訊社１３日專訊》美股上周五（１０日）收跌，因土耳其經濟危機加劇拖累銀行

股，並引發資金逃離較高風險資產。道指跌１９６點，至２５３１３點；標指挫２０點，至

２８３３點；納指回落５２點，至７８３９點。

土耳其經濟危機震散亞太股市，港股低開４０９點，跌幅一度僅收窄至３５６點兼重上二萬

八，高見２８０１０點，惟內銀股普遍錄得近２％跌幅，加上騰訊（００７００）跌勢未止，港

股最多急挫５４３點，低見２７８２３點，港股最終全日挫４３０點或１﹒５２％，報

２７９３６點。全日成交８３４﹒６億元，較上日減少１﹒５％。

國指跌１７６點或１﹒６％，報１０７６６點。滬指收跌９點或０﹒３４％，報２７８５點

。



＊美匯創逾一年新高，新興貨幣持續急挫＊



中美貿易戰升級，加上美國制裁俄羅斯及土耳其，令資金湧入美元資產避險，美匯指數於上

周五更升破９６關，創去年７月以來新高，收報９６﹒３５７。今日美匯一度低開超過１％，但

隨著新興貨幣下跌，美匯再度重上９６關，更高見９６﹒５０５。美國上周五宣布要對土耳其鋼

鋁關稅提高一倍後，土耳其貨幣里拉旋即最多急挫近２４％。

事實上，由於土耳其一直與歐盟關係密切，加上近年亦積極申請加入歐盟，而歐盟不少銀行

均有借款給土耳其，故土國經濟陷入危機亦會令歐洲身陷險境，歐元於上周五亦急挫１％。而港

股向來受不少國際資金追捧，料新興貨幣風暴仍會繼續影響港股表現。另一方面，美元強勢下，

離岸人民幣（ＣＮＨ）上周五收挫２３２點子，報６﹒８６９２，今日表現亦繼續疲弱，最多低

見６﹒８９１５，內銀股、內房股及中資航空股亦因此受壓。

據利率期貨市場數據顯示，聯儲局今年９月、１１月及１２月的加息機率已達百分之百，加

上為抵銷貿易戰的衝擊，料人行短期不會令人民幣大幅反彈。



＊騰訊業績預期看法保守，高增長難持續＊



本周港股將有五隻藍籌放榜，但焦點會落在本周三（１５日）的騰訊身上，惟市場對騰訊中

期業績看法偏淡，預期騰訊的手遊業務將出現按季倒退，非通用會計準則純利按年僅料升１１％

至１９％。雖然目前大行給予騰訊的目標價大部分均高於５００元，但騰訊持續多年的高增長及

高基數效應下，有不少分析指出，騰訊往後難出現高增長，加上大市氣氛不穩，料騰訊績前港股

仍會繼續於拉据局面，料於２７８００點至２８５００點之間上落。

中美貿易戰為另一個影響大市的主要因素，繼早前美國再向中國１６０億美元中國商品加徵

２５％關稅，並將於８月２３日正式實施，所帶來的負面影響或會於年內餘下時間公布的經濟數

據浮現。此外，中國亦隨即展開反擊，對最新一批價值６００億美元的美國進口商品，施加５％

至２５％不等的報復性關稅，官媒《人民日報》此前更指出，蘋果公司或會成為中方最重要的談

判籌碼，令兩國貿易爭端更顯白熱化，預料港股後市仍有相當大的考驗。（ｔｔ）

