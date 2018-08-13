《經濟通通訊社１３日專訊》新加坡貿工部稱，第二季新加坡經濟經按季增長年率為增長０
﹒６％，初值為增長１％，市場原預期增長為１﹒３％。
第二季經濟按年增長３﹒９％，略高於初值的３﹒８％，但低於預期的４﹒１％。
新加坡貿工部維持全年經濟增長在２﹒５至３﹒５％的目標不變。（ｍｎ）
13/08/2018 08:50
《地區經濟》新加坡第二季經濟按季增長年率向下修正至０﹒６％
《經濟通通訊社１３日專訊》新加坡貿工部稱，第二季新加坡經濟經按季增長年率為增長０
﹒６％，初值為增長１％，市場原預期增長為１﹒３％。
第二季經濟按年增長３﹒９％，略高於初值的３﹒８％，但低於預期的４﹒１％。
新加坡貿工部維持全年經濟增長在２﹒５至３﹒５％的目標不變。（ｍｎ）
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