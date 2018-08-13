《地區經濟》新加坡第二季經濟按季增長年率向下修正至０﹒６％

《經濟通通訊社１３日專訊》新加坡貿工部稱，第二季新加坡經濟經按季增長年率為增長０

﹒６％，初值為增長１％，市場原預期增長為１﹒３％。

第二季經濟按年增長３﹒９％，略高於初值的３﹒８％，但低於預期的４﹒１％。

新加坡貿工部維持全年經濟增長在２﹒５至３﹒５％的目標不變。（ｍｎ）

