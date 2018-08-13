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13/08/2018 10:54

《地區經濟》印尼盧比創近３年新低，印尼央行出手保衛匯市

　　《經濟通通訊社１３日專訊》印尼央行貨幣管理事務主管Ｎａｎａｎｇ
Ｈｅｎｄａｒｓａｈ表示，央行正在干預匯市以保衛印尼盧比。
　　印尼盧比現跌０﹒９％至１４６００，為２０１５年１０月以來新低。１０年期印尼國債收
益率升至７﹒８７２％，創７月２３日以來最高，而印尼股市亦跌逾１﹒７％。（ｍｎ）

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