《地區經濟》印尼盧比創近３年新低，印尼央行出手保衛匯市

《經濟通通訊社１３日專訊》印尼央行貨幣管理事務主管Ｎａｎａｎｇ

Ｈｅｎｄａｒｓａｈ表示，央行正在干預匯市以保衛印尼盧比。

印尼盧比現跌０﹒９％至１４６００，為２０１５年１０月以來新低。１０年期印尼國債收

益率升至７﹒８７２％，創７月２３日以來最高，而印尼股市亦跌逾１﹒７％。（ｍｎ）

