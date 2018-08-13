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13/08/2018 14:15

【土耳其風暴】土耳其央行降里拉存款準備金率，里拉匯價跌幅收窄

　　《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其央行將向銀行業提供所需的全部流動性，並密切監控市
場及匯價，採取所有必要措施以維持金融穩定性。
　　央行已將所有期限的里拉存款準備金率下調２５０個基點，並將非核心外匯負債的存款準備
金率下調４００個基點，為期最長三年。
　　央行稱，採取這些措施旨在支持金融市場的有效運作，以及銀行業靈活進行流動性管理。
土耳其里拉今早觸及紀錄新低的７﹒２４後尋獲些許支持，現跌３﹒５％至６﹒６４９５。
（ｍｎ）

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