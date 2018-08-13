《經濟通通訊社１３日專訊》銀行股今日拖累歐洲股市走低，因土耳其經濟危機愈演愈烈，
打擊投資者對歐洲銀行股的信心。
英國富時指數現跌０﹒７％，而德國ＤＡＸ指數及法國ＣＡＣ指數分別跌０﹒８％及
０﹒５％。
歐元區銀行股指數急跌１﹒２％，至６周新低，在土耳其有風險敞口的西班牙對外銀行
（ＢＢＶＡ）、裕信銀行、法巴跌幅介乎０﹒９至２﹒６％。
土耳其里拉今日繼續受壓，今早觸及紀錄新低的７﹒２４後，現仍跌７﹒５％至
６﹒９０８４。歐元兌美元跌０﹒３％，報１﹒１３７２美元。（ｍｎ）
13/08/2018 15:58
【土耳其風暴】土耳其危機衝擊信心，銀行股拖累歐洲三大指數下挫
《經濟通通訊社１３日專訊》銀行股今日拖累歐洲股市走低，因土耳其經濟危機愈演愈烈，
打擊投資者對歐洲銀行股的信心。
英國富時指數現跌０﹒７％，而德國ＤＡＸ指數及法國ＣＡＣ指數分別跌０﹒８％及
０﹒５％。
歐元區銀行股指數急跌１﹒２％，至６周新低，在土耳其有風險敞口的西班牙對外銀行
（ＢＢＶＡ）、裕信銀行、法巴跌幅介乎０﹒９至２﹒６％。
土耳其里拉今日繼續受壓，今早觸及紀錄新低的７﹒２４後，現仍跌７﹒５％至
６﹒９０８４。歐元兌美元跌０﹒３％，報１﹒１３７２美元。（ｍｎ）
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