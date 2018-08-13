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13/08/2018 17:26

《台股攻略－馮偉明》台股今日重挫２３４點，跌穿年線

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌２３４﹒７６點，收１０７４８﹒９２點，跌穿年線
１０７７５點，成交金額為新台幣１５７４﹒７４億元。
　　特朗普宣布打算將土耳其的鋼鋁關稅加倍，土耳其里拉暴跌，國際股市受重創，台股亦受影
響。權值股今日走弱，台積電跌１﹒８４％，收新台幣２４０﹒５元，大立光更跌穿５０００元
大關，收新台幣４６３０元，跌８﹒８６％，整體電子類股指數跌２﹒７９％。光學版塊方面，
揚明光跌停收市，華晶科及光耀科等也跌超過９％。被動元件股奇力新、大毅、華新科、禾伸堂
及信昌電也全都跌停作收，國巨亦重挫８﹒２９％，跌破新台幣６００元大關。智寶及華容暴跌
８－９％。矽晶圓亦表現疲弱，環球晶重摔收跌停，合晶跌８﹒８４％，台勝科、嘉晶及綠能均
大跌５－６％不等。受惠淡季不淡題材支持，水泥股一枝獨秀升１﹒４９％。
　　貿易戰升溫，全球經濟及金融市場不確定因素增加，里拉崩跌會否引發另一波金融危機仍待
觀察。ＭＳＣＩ將於周二（１４日）公布最新季度調整，建議投資者短期暫時保守操作，並觀望
國際局勢的發展。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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