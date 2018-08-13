《談國論企－黎偉成》不把人民幣匯率作應對貿戰工具

《談國論企》中國人民銀行發表的最新報告，十分明確地指出「不搞競爭性貶值，不會將人

民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動」，更強調中國「一向堅持市場化的匯率改革方向

，更多發揮市場在匯率形成中的決定性作用」，直接了當地回應境內、外坊間對人民幣匯價連日

反覆回落的「質疑」。此論來得及時、明智和有效益。



＊市場推動匯價央行基本退出常態外匯干預＊



人行的貨幣政策分析小組於２０１８年８月１０日發布的２０１８年第二季度《中國貨幣政

策執行報告》，本屬例行的季度報告，但其中的專欄三以《如何看待近期人民幣匯率變化》就相

當惹人注目，乃因特朗普自２０１８年３月初宣示和於７月６日正式落實對中國攻打的貿易戰，

中方作出被動式反制措施，又正正遇上人民幣對美元匯價反覆貶值，遂引起境內、外頗不少的「

陰謀論」謂中國以幣值作為反貿戰的其中「武器」，而專欄三輔以數據表明：無論是人民幣匯率

於２０１７年至２０１８年一季度的升值，還是二季度的貶值，都是「由市場力量推動的」，並

強調「央行已基本退出常態式外匯干預」，和力表「這從官方外匯儲備和央行外匯佔款變化上也

能反映出來」。有理有據也！

必須高度注視的重點，為「央行已基本退出常態式外匯干預」一語，所指的「常態式外匯干

預」己基本退出，取而代之的是「由市場力量推動」，此點的好處主要有匯價的變動，能夠更為

準確地反映出（Ｉ）國民經濟的發展和表現，（ＩＩ）市場的供求關係，包括本國和國際的外匯

市場，（ＩＩＩ）利率的變化，（ＩＶ）資金的流動等多個方面。

由是人行重申幾個行之多年的匯率政策重點，而不按專欄所列之先與後，我看最重要的當然

是（甲）「中國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度」，

此為中國於２００５年進行的匯改的十分重要的總基調，至今依然不改，乃始終如一的政策，由

是可以在相當程度印證（乙）「人民幣匯率主要由市場供求決定，中央銀行不會將人民幣匯率作

為工具來應對貿易摩擦等外部擾動」之言不虛，因長期恆久的政策肯定是久經考驗而成，決不會

因為短期即使是十分重大的威脅和壓力改調。

同樣重要的，是專欄十分明確地指出（丙）「隨著匯率市場化改革持續推進，匯率的彈性逐

步增強」，即在堅持總基調的同時，更進一步讓市場決定人民幣匯率之升、跌。

惹人注目之處，乃人行對下一階段的部署工作：（一）「人民銀行將繼續深化匯率市場化改

革，保持人民幣匯率彈性，發揮價格槓桿調節市場供求、促進外匯市場自我平衡的功能」，此語

的重點在於持續、深化的改革，要保持彈性和匯市的「自我平衡」。

同時（二）「針對外匯市場可能出現的順周期波動，人民銀行也將繼續運用己有經驗和充足

的政策工具，根據形勢發展變化在必要時進一步採取有效措施進行逆周期調節，發揮好宏觀審慎

政策的調節作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。中國人民銀行８月６日起將

遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為２０％，作為貿易摩擦和國際匯市變化等因素，影響到

外匯市場出現的一些順周期波動的應對政策性策略。我認為：央行還會在下半年在有需要時採取

有效措施進行逆周期調節，相信此舉會使人民幣匯率可以保持相對的穩定性，為國民經濟穩中求

進發展提供良好基石。



＊續採取逆周期措施應對順周期羊群之壓＊



此乃專欄所言：（三）在保持匯率彈性的同時，必須堅持底線思維，必要時通過宏觀審慎政

策對外匯供求進行逆周期調節，維護外匯市場平穩運行。境內微觀經濟主體尚未完全樹立財務中

性理念，外匯市場容易出現「追漲殺跌」的順周期行為和「羊群效應」，加劇市場波動。針對市

場可能出現的順周期波動，必要時也須進行逆周期調節。

和（四）中國經濟基本面支持人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。隨著供給側結構

性改革、簡政放權和市場機制發揮作用，經濟結構調整取得積極成效，增長動力加快轉換，增長

韌性增長，國際收支大體平衡，這為人民幣提供了有力支撐。

根據專欄所統計的資料，人民幣對美元匯價於２０１８年上半年升值０﹒９％，其中一季度

升值２％而二季度貶值１﹒１％，非美元貨幣於美元走強的大背景底下每多有所貶值：澳元

５﹒２％、韓元３﹒９％、俄羅斯盧布８﹒２％、印度盧比６﹒７％、巴西雷亞爾１４﹒７％和

南非籃特９﹒８％，由是所得出的結論為人民幣匯率在市場力量推動下有升有貶、彈性明顯增長

，市場預期基本穩定。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

