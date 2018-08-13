《異動股》中生製藥及申洲成藍籌新貴，開市競價各升３及４％

《經濟通通訊社１３日專訊》中生製藥（０１１７７）及申洲（０２３１３）成藍籌新貴，

無懼港股大跌，於開市競價已各升３及４％，前者報１０﹒７２元；成交約１７６萬股，涉資１

８８３萬元，後者報９８﹒９元，升４﹒４４％，成交達１１萬股，涉資１１０４萬元。

恆生指數有限公司上周五（１０日）收市後宣布，截至２０１８年６月２９日之恆生指數系

列季度檢討結果，加入中國生物製藥及申洲國際，剔除東亞銀行（０００２３）及招商局港口（

００１４４），所有變動將於今年９月１０日（星期一）起生效。

與此同時，恆生指數報２７９５６，跌４０９點，主板成交１３﹒６０億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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加入：

中生製藥（０１１７７） １０﹒７２元 升３﹒４７％

申洲國際（０２３１３） ９８﹒９０元 升４﹒４４％



剔走：

東亞銀行（０００２３） ２９﹒３０元 跌３﹒１４％

招商局 （００１４４） １５﹒６０元 跌４﹒８８％



藍籌夢落空相關股份表現：

安踏體育（０２０２０） ４０﹒２０元 跌４﹒８５％

中國燃氣（００３８４） ２９﹒４５元 跌３﹒１２％

中國恆大（０３３３３） ２７﹒５５元 跌２﹒８２％

融創中國（０１９１８） ２５﹒５０元 跌２﹒３０％

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