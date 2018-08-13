  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2018 09:25

《異動股》中生製藥及申洲成藍籌新貴，開市競價各升３及４％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中生製藥（０１１７７）及申洲（０２３１３）成藍籌新貴，
無懼港股大跌，於開市競價已各升３及４％，前者報１０﹒７２元；成交約１７６萬股，涉資１
８８３萬元，後者報９８﹒９元，升４﹒４４％，成交達１１萬股，涉資１１０４萬元。
　　恆生指數有限公司上周五（１０日）收市後宣布，截至２０１８年６月２９日之恆生指數系
列季度檢討結果，加入中國生物製藥及申洲國際，剔除東亞銀行（０００２３）及招商局港口（
００１４４），所有變動將於今年９月１０日（星期一）起生效。
　　與此同時，恆生指數報２７９５６，跌４０９點，主板成交１３﹒６０億元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加入：
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒７２元　　　升３﹒４７％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９８﹒９０元　　　升４﹒４４％

　　剔走：
　　東亞銀行（０００２３）　　　２９﹒３０元　　　跌３﹒１４％
　　招商局　（００１４４）　　　１５﹒６０元　　　跌４﹒８８％

　　藍籌夢落空相關股份表現：
　　安踏體育（０２０２０）　　　４０﹒２０元　　　跌４﹒８５％
　　中國燃氣（００３８４）　　　２９﹒４５元　　　跌３﹒１２％
　　中國恆大（０３３３３）　　　２７﹒５５元　　　跌２﹒８２％
　　融創中國（０１９１８）　　　２５﹒５０元　　　跌２﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
國際動態10/08/2018
紐約停發叫車牌照1年 衝擊Uber
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN