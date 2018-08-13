  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2018 12:49

《外匯達仁－盧楚仁》特朗普引爆歐洲金融風暴

　　《外匯達仁》土耳其里拉跌勢持續，並且有進一步惡化跡象，今早（１３日）更跌穿７算水
平。以過去一個月計算，土耳其里拉兌美元已經下跌超過３０％，若以年初至今計算已下跌超過
４６％，以過去１２個月計算更下跌５０％。土耳其里拉最新急跌的主要原因是，受特朗普看準
時機向土耳其進口的鋼鋁關稅分別增加至５０％和２０％。
　
＊特朗普踩多一腳，想將土耳其置於死地＊

　　特朗普趁土耳其里拉出現危機的時候再多踩一腳，明顯是想將土耳其置於死地，就正如
１９９７年索羅斯將泰銖置於死地一樣，目的是繼而再狙擊亞洲其他貨幣。當年很多香港人均興
高采烈地等待回歸，完全忽略了泰銖大跌所造成的後患。大家都在想，泰銖和泰國股市大跌與我
何干？香港人及後才知道世紀金融風暴正殺到香港。
　
＊火燒連環船，歐洲股匯市場持續受衝擊＊
　
　　如今土耳其里拉大跌，已令港股以至環球股市持續受壓，歐元以致新興市場國貨幣亦遭到拋
售，情況確實令人擔心。最令人擔心的地方，正如上述所說土耳其里拉暴跌，是受人為即特朗普
因素所造成，估計特朗普會持續刻意狙擊土耳其，令里拉有機會進一步大跌。在火燒連環船的效
應下，會對歐洲股匯市場持續衝擊，令歐元持續受壓。以最新形勢判斷，歐元兌美元有機會進一
步下試１﹒１１００水平。而在避險情緒升溫下，美元兌日圓則有機會挑戰１０８﹒００水平。
歐元兌日圓的交叉盤則有機會下試１２３﹒５０水平，美匯指數亦有機會向上挑戰９７﹒８７水
平。
　
＊未發揮資金避險角色，金價恐久守必失＊
　
　　值得一提，金價表現令人失望，不單止沒有發揮資金避險角色，更持續受壓。估計一方面受
美元強勢及商品價格下跌所拖累，１２０４美元雖然在執筆時仍然守得住，但怕久守必失，一旦
失守的話，可能向下挑戰１１９５甚至１１８０美元水平。總的來說，如果華爾街的大鱷配合特
朗普狙擊土耳其的話，絕對不排除全面爆發歐洲及新興市場金融風暴，這方面定必要小心應對及
做足風險管理。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊13/08/2018
息口上升
國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN