《外匯達仁－盧楚仁》特朗普引爆歐洲金融風暴

《外匯達仁》土耳其里拉跌勢持續，並且有進一步惡化跡象，今早（１３日）更跌穿７算水

平。以過去一個月計算，土耳其里拉兌美元已經下跌超過３０％，若以年初至今計算已下跌超過

４６％，以過去１２個月計算更下跌５０％。土耳其里拉最新急跌的主要原因是，受特朗普看準

時機向土耳其進口的鋼鋁關稅分別增加至５０％和２０％。



＊特朗普踩多一腳，想將土耳其置於死地＊



特朗普趁土耳其里拉出現危機的時候再多踩一腳，明顯是想將土耳其置於死地，就正如

１９９７年索羅斯將泰銖置於死地一樣，目的是繼而再狙擊亞洲其他貨幣。當年很多香港人均興

高采烈地等待回歸，完全忽略了泰銖大跌所造成的後患。大家都在想，泰銖和泰國股市大跌與我

何干？香港人及後才知道世紀金融風暴正殺到香港。



＊火燒連環船，歐洲股匯市場持續受衝擊＊



如今土耳其里拉大跌，已令港股以至環球股市持續受壓，歐元以致新興市場國貨幣亦遭到拋

售，情況確實令人擔心。最令人擔心的地方，正如上述所說土耳其里拉暴跌，是受人為即特朗普

因素所造成，估計特朗普會持續刻意狙擊土耳其，令里拉有機會進一步大跌。在火燒連環船的效

應下，會對歐洲股匯市場持續衝擊，令歐元持續受壓。以最新形勢判斷，歐元兌美元有機會進一

步下試１﹒１１００水平。而在避險情緒升溫下，美元兌日圓則有機會挑戰１０８﹒００水平。

歐元兌日圓的交叉盤則有機會下試１２３﹒５０水平，美匯指數亦有機會向上挑戰９７﹒８７水

平。



＊未發揮資金避險角色，金價恐久守必失＊



值得一提，金價表現令人失望，不單止沒有發揮資金避險角色，更持續受壓。估計一方面受

美元強勢及商品價格下跌所拖累，１２０４美元雖然在執筆時仍然守得住，但怕久守必失，一旦

失守的話，可能向下挑戰１１９５甚至１１８０美元水平。總的來說，如果華爾街的大鱷配合特

朗普狙擊土耳其的話，絕對不排除全面爆發歐洲及新興市場金融風暴，這方面定必要小心應對及

做足風險管理。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

