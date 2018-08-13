《午市前瞻》土國經濟危機短線仍影響港股表現，２７５００見支持

《經濟通通訊社１３日專訊》美國股市周五（１０日）收跌，因土耳其經濟危機加劇拖累銀

行股，並引發資金逃離較高風險資產。道指跌１９６點或０﹒８％，至２５３１３點；標普

５００指數挫２０點或０﹒７％，至２８３３點；納指回落５２點或０﹒７％，至７８３９點。

受土耳其經濟危機影響，港股大幅低開４０９點報２７９５６點，再次失守１０天線

（２８１６７點）及２０天線（２８３１８點），之後跌幅持續擴大，最多急跌５３５點至

２７８３１，午收仍大跌５１９點或１﹒８３％，報２７８４７﹒３２點

國指跌２２９點或２﹒１％，報１０７１３點。滬指跌４８點或１﹒７３％，報２７４６點

。

招商局港口（００１４４）及東亞銀行（０００２３）被剔出恆指成分股，於９月１０日生

效，半日分別下跌４﹒６３％和６﹒２８％，報１５﹒６４元和２８﹒３５元，後者更是上午表

現最差藍籌。中生製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３）將成藍籌新貴，分別漲

３﹒８６％及３﹒５４％，報１０﹒７６元和９８﹒０５元。



＊人幣跌拖累內房內銀，教育股今早全線受壓＊



今早在岸人民幣跌破６﹒８８關，人民幣兌美元中間價報６﹒８６２９，下調２３４點子，

創下２０１７年５月３１日以來最低。以人民幣計算資產的內房股全部下跌，中海外

（００６８８）跌２﹒７３％，報２３﹒１５元。龍湖（００９６０）滑４﹒５５％，報

２１元、潤地（０１１０９）跌１﹒９４％，報２７﹒７５元。內銀股亦隨市集體向下，建行（

００９３９）跌１﹒５７％，報６﹒９１元；中信行（００９９８）下滑２﹒８％，報４﹒８６

元；工行（０１３９８）跌１﹒５６％，報５﹒６９元。

內地司法部對《民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》徵求意見，其中，最受

關注的是第十二條：新增「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式

控制非營利性民辦學校」條例。有分析指，港股教育公司主要依賴外延併購來提升盈利能力，因

此第十二條等於將港股教育公司未來增長的路徑掐斷。宇華教育（０６１６９）重挫

３２﹒２８％，報３﹒６３元。中教控股（００８３９）跌１６﹒１６％，報１０﹒４８元。楓

葉教育（０１３１７）滑２９﹒８５％，報４﹒５６元。成實外教育（０１５６５）軟

３﹒０２％，報４﹒４９元。民生教育（０１５６９）瀉１７﹒４７％，報１﹒３７元。睿見教

育（０６０６８）插３８﹒６％，報４﹒２元。



＊港鐵仍未止瀉，中國加速發展５Ｇ利資訊股＊



港鐵（０００６６）屢傳負面新聞，累跌４天後，今早繼續低開後滑２﹒３７％，報３９﹒

１元，逾一年新低。

另外，長和（００００１）、電能（００００６）、長建（０１０３８）及長實公布，確認

就由長江實業、長江基建及電能組成財團，並透過信託計劃方式，以約７５３億元收購目標公司

澳洲天然氣管道商ＡＰＡ集團。長實（０１１１３）今早滑１﹒４７％，報５７元；長和跌

１﹒５８％，報８７﹒４５元；電能下跌１﹒１６％，報５５﹒３元；長建降０﹒９５％，報

５７﹒２５元。

另一邊廂，中金公司發表報告，指出中國的５Ｇ通信或會加速發展，加上通信設備企業估值

目前處於低位，因此建議積極布局，關注中興通訊（００７６３）和昂納科技（００８７７）等

。兩者分別上揚０﹒１５％及１﹒２７％，報１３元和４﹒６７元。

舜宇光學（０２３８２）今日放榜，現跌４﹒６７％，報１２０﹒５元。早前，舜宇光學公

布７月份各產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年增長６９﹒２％，按季上升１﹒３％，主要受

惠於手機鏡頭市場份額的上升。



＊沈慶洪：亞洲新興國家財政儲備充足，有力抵禦貨幣急貶＊



受土耳其經濟動盪影響，亞太股市全線低開後反覆下試，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪

對《經濟通通訊社》表示，隨著美國將土耳其鋼鋁關稅提高一倍，隨即令土耳其貨幣里拉急瀉，

由於土耳其連接亞洲及歐洲，與該兩大地區有相當緊密的經貿關係，加上又是全球其中一個主要

新興市場，故里拉下跌亦順帶拖累其他外幣。

至於會否像１９９８年亞洲金融風暴般引發骨牌效應，沈慶洪認為，現時大部分亞洲新興國

家的財政儲備已不可同日而語，現時儲備相當充足有能力應對貨幣急貶危機。不過，土耳其經濟

佔全球經濟的比例雖不高，但不少歐洲銀行持有不少土國債務，對歐洲的衝擊會較大，惟相信國

際貨幣組織（ＩＭＦ）在必要時會出手相救，例如於今年六月同樣因美元升值而陷入貨幣貶值危

機的阿根廷曾向ＩＭＦ求援。

另外，隨著美國加快加息步伐，美元亦進一步強勢，有分析指，或會加劇新興市場危機，但

沈慶洪認為，美元強勢早已是意料中事，相信大部分國家已有不少方法應對，故不太認為會令危

機加劇。至於港股後市方面，預期土國經濟危機短期內仍會為亞太股市帶來震盪，但土耳其終究

對亞洲的影響不及歐洲大，中港公司在土國業務不多，料港股在２７５００點仍有一定支持，

２８３００點見阻力。（ｔｔ、ｋｔ）

