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即市新聞

13/08/2018 14:23

【本港樓市】利嘉閣：推出「真盤源」計劃杜絕「影子盤」等資訊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》利嘉閣地產推出「真盤源」計劃，篩除資料及圖片相近，俗稱
「影子盤」或「一盤多出」的資料。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，現時網上放盤單位資源及相片
有重覆，真實存疑，「影子盤」更營造平台擁有大量資源，令客戶產生錯覺，誤以為屋苑放盤有
多種選擇，因此公司推出是次計劃，希望令客戶掌握清晰的實況，將行業不良營銷歪風重納正軌

　　他又指，公司早前就此計劃已投放約２０００萬元，之後預計將投放２０００萬元，全年投
入４０００萬元於推行「真盤源」計劃，他預期，隨著計劃推出後，公司業務收益將有２０％增
長，全年收益達２０億元，盈利按年亦能夠錄３０％增長。
　　集團主席兼總裁施永青提到，現時行業確實有「假盤源」的情況出現，行業存在漏洞，因此
需要業內人士去改善，不過，能否成功，仍視乎公司的自身條件及消費者的覺悟。若計劃成功，
亦可給予客戶全新的感受，並提升公司形象，未來希望能夠發展成為行業常態。他透露，現時有
平台為吸引顧客，推出低於市價的放盤，但等到買家「上釣」時，就指該盤已出售。
　　至於被問及集團的中原地產會否打算推行計劃，施永青對此表示歡迎，但自己對中原採取「
無為而治」，因此會否推進計劃仍由中原內部人士決定。
　　施永青相信，現時監管局人手不足，只有逾１００個調查人員，因此難以管理整個行業３萬
多人，相信地產公司內部管理仍較透過監管局改善行業情況更佳。（ｋｙ）

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