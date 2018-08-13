《美元走勢－羅明立》里拉貶值恐禍及歐元區，歐元下試１﹒１３

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７１ １１０﹒１１ １１０﹒２２

歐元╱美元 １﹒１４０６ １﹒１３６５ １﹒１３７５

英鎊╱美元 １﹒２７７０ １﹒２７４１ １﹒２７４２

美元╱瑞郎 ０﹒９９５２ ０﹒９９２１ ０﹒９９４８

美元╱港元 ７﹒８４９９ ７﹒８４７９ ７﹒８４９７



《美元走勢》上周五（１０日），美國公布７月季調後ＣＰＩ按月上升０﹒２％，符合市場

預期；其中核心ＣＰＩ年率更創下１０年最高水準，支持美元向好。市場繼續關注土耳其的情況

，在里拉大跌後，美國總統特朗普宣布，對土耳其鋼鋁產品加徵關稅，其中鋁產品加徵２０％，

鋼鐵產品加徵５０％，以對應土耳其貨幣里拉貶值抵銷關稅的效果。消息公布後，里拉兌美元曾

下挫２０％，引發土耳其金融市場動盪，而美土之間的矛盾亦明顯加深。周一（１３日）美元兌

里拉升近７﹒１，其後土耳其央行表示將提供銀行所需流動性，亦下調存款準備金率，刺激里拉

反彈，不過相信市場避險需求仍高。



＊里拉貶值恐引發歐元區系統性風險＊



土耳其里拉大幅貶值，引發歐元區潛在的系統性風險。歐洲央行表示關注土耳其在歐元區銀

行體系的信貸狀況，據統計西班牙、意大利及法國銀行相關的風險敞口分別達８３３億美元、

１７０億美元及３８４億美元。倘若土耳其無力償還有關美元借貸，將會導致巨額的壞帳，影響

歐元區銀行的穩定。美匯指數成功突破９５﹒６５後氣勢如虹，曾經高見９６﹒５０，後市很大

機會反覆挑戰９８。



＊歐元失守重要支持，有機反覆走低＊



歐元失守１﹒１５重要支持，後市有機會反覆下試１﹒１３、甚至１﹒１１水平。歐元短線

缺乏利好因素支持，加上美元持續強勢，唯一留意是特朗普對強美元的態度及美元高位獲利盤可

能令美元短線回吐。建議投資者可以於１﹒１４６０附近沽出歐元，目標１﹒１３，以

１﹒１５３０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒５０ １０９﹒４０ １１１﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４６０ １﹒１３００ １﹒１５３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

