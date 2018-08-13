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即市新聞

13/08/2018 15:59

《美元走勢－羅明立》里拉貶值恐禍及歐元區，歐元下試１﹒１３

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７１　　　１１０﹒１１　　　１１０﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４０６　　　１﹒１３６５　　　１﹒１３７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７７０　　　１﹒２７４１　　　１﹒２７４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５２　　　０﹒９９２１　　　０﹒９９４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９９　　　７﹒８４７９　　　７﹒８４９７

　　《美元走勢》上周五（１０日），美國公布７月季調後ＣＰＩ按月上升０﹒２％，符合市場
預期；其中核心ＣＰＩ年率更創下１０年最高水準，支持美元向好。市場繼續關注土耳其的情況
，在里拉大跌後，美國總統特朗普宣布，對土耳其鋼鋁產品加徵關稅，其中鋁產品加徵２０％，
鋼鐵產品加徵５０％，以對應土耳其貨幣里拉貶值抵銷關稅的效果。消息公布後，里拉兌美元曾
下挫２０％，引發土耳其金融市場動盪，而美土之間的矛盾亦明顯加深。周一（１３日）美元兌
里拉升近７﹒１，其後土耳其央行表示將提供銀行所需流動性，亦下調存款準備金率，刺激里拉
反彈，不過相信市場避險需求仍高。
　
＊里拉貶值恐引發歐元區系統性風險＊
　
　　土耳其里拉大幅貶值，引發歐元區潛在的系統性風險。歐洲央行表示關注土耳其在歐元區銀
行體系的信貸狀況，據統計西班牙、意大利及法國銀行相關的風險敞口分別達８３３億美元、
１７０億美元及３８４億美元。倘若土耳其無力償還有關美元借貸，將會導致巨額的壞帳，影響
歐元區銀行的穩定。美匯指數成功突破９５﹒６５後氣勢如虹，曾經高見９６﹒５０，後市很大
機會反覆挑戰９８。
　
＊歐元失守重要支持，有機反覆走低＊
　
　　歐元失守１﹒１５重要支持，後市有機會反覆下試１﹒１３、甚至１﹒１１水平。歐元短線
缺乏利好因素支持，加上美元持續強勢，唯一留意是特朗普對強美元的態度及美元高位獲利盤可
能令美元短線回吐。建議投資者可以於１﹒１４６０附近沽出歐元，目標１﹒１３，以
１﹒１５３０為止損。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒５０　　　１０９﹒４０　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４６０　　　１﹒１３００　　　１﹒１５３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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