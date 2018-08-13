利福國際（１２１２）中期純利跌４８﹒７％，派息２９﹒５仙

《經濟通通訊社１３日專訊》利福國際（０１２１２）公布，截至６月底止中期純利８﹒８

３億元，按年跌４８﹒７％，來自持續經營業務的純利跌幅則為３１﹒８％，來自持續及非持續

經營業務的每股基本盈利為０﹒５５１元，中期息每股２９﹒５仙，按年升２﹒１％。

期內，持續經營業務的營業額為２１﹒１３億元，按年升２６﹒２％。毛利１５﹒５８億元

，升約２３％。（ｃｈ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

