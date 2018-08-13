土耳其危機打擊金融市場，港股穿二萬八，收２７９３６挫４３０點

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其經濟危機引起全球金融恐慌，港股今早裂口低開

４０９點後持續下滑，加上人民幣疲軟拖累內房內銀股，大市一度急跌５４３點至２７８２３。

午後港股低位開始見承接，土耳其央行降里拉存款準備金率，里拉匯價跌幅收窄，港股最終收跌

４３０點或１﹒５２％，收報２７９３６點，收低於十天線（約２８１６５點）及廿天線

（２８３１７）之下。國指收跌１﹒６１％或下跌１７６點，報１０７６６點。滬指收跌９點或

０﹒３４％，報２７８５﹒８７點。

０﹒３４％，報２７８５﹒８７點。

全日主板成交８３４﹒６０億元減少１﹒５２％。

重磅股乏力，本周三（１５日）將放榜的騰訊（００７００），旗下ＷｅＧａｍｅ將《怪物

獵人 世界》下架，遭大量舉報，騰訊跌２﹒４３％報３６１元。建行（００９３９）、友邦

（０１２９９）亦無力，各走低１﹒２８及１﹒５９％，報６﹒９３元及６８﹒１５元。

中金公司表示中國老齡化帶來醫療消費增加，建議在中國醫藥板塊股布局，投資石藥集團

（０１０９３）等醫藥股。石藥午後逆市上揚，最終收升０﹒７１％，收報２０元，為全日最佳

藍籌。



＊東亞剔出藍籌最多跌７％，教育股大地震＊



恆指公司上周五（１０日）收市後公布季檢結果，將被剔出藍籌的東亞（０００２３）今日

顯著急跌，最低見２７﹒９０元，創逾兩年半低，全日收報２８﹒５０元，跌５﹒７９％，為表

現最差藍籌。同樣被剔出藍籌的招商局港口（００１４４）亦捱沽，最多曾挫５﹒７３％至

１５﹒４６元，但尾市跌幅收窄，最終收報１５﹒７４元跌４﹒０２％。

至於獲納入為恆指成分股的中生製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３）則逆市造好

，前者愈升愈有，逆市急漲４﹒０５％，收報１０﹒７８元，後者中午前曾抽高５﹒３９％，但

其後升勢減弱，收市揚２﹒０１％收９６﹒６０元。

教育股是另一焦點板塊。由於內地就修訂民辦教育促進法徵求意見，包括不得兼併收購非營

利性民辦學校等，拖累教育股急跌，全日十大跌幅有八隻股份都為教育股，其中睿見教育

（０６０６８）瀉３９﹒７７％，收報４﹒１２元；天立教育（０１７７３）跌３７﹒３８％，

收報２﹒０１元；宇華教育（０６１６９）跌３６﹒５７％，收報３﹒４元。其餘教育股皆普遍

跌近兩成至三成。



＊恆大融創染藍落空急回，舜宇績前受壓＊



中國恆大（０３３３３）及融創中國（０１９１８）染藍落空，加上人民幣匯價下滑，分別

跌６﹒００％及３﹒８３％，收報２６﹒６５元及２５﹒１０元。內房股亦普遍向下，中海外

（００６８８）收報２３﹒３５元跌１﹒８９％，華潤置地（０１１０９）收報２７﹒６５元跌

２﹒３０％。

舜宇（０２３８２）今日放榜，但早上失落１０天線，跌抵１２０元附近才喘定，最終收報

１２１﹒１０元瀉４﹒１９％，為表現第二差藍籌。下周三（２２日）放榜的小米

（０１８１０）股價則回調３﹒９７％至１７﹒４４元。中興通訊（００７６３）獲中金唱好，

指出中國５Ｇ通信或會加速發展，全日收報１３﹒０２元升０﹒３１％。

另外，ＡＶ策劃推廣（０８４１９）中期虧轉盈，惟尾市急瀉５０﹒３１％，報０﹒７９元

，為表現最差個股。ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）半年盈利上升逾８２％，股價尾市抽升，全

日收升４２﹒１３％報０﹒２８元，為升幅最大個股。（ｋｔ、ｄａ）

