《每周華語－黃溢華》歷史長波看中美互動趨向

《每周華語》１８４０年代，日本明治維新，全面西化。外國船堅炮利，用軍力全面打開中

國及日本等國門。晚清「外交」被動！思維陳舊，不只朝貢國保不了，而自己的土地也未能保護

。今時今日新中國看重國家安全。晚清自１８４０至１９１０之７０年，力圖改革，不少大城市

對外開放經商。美俄法英日對清國早有目的，但未合謀有全面吞下中國的野心。事實上，俄美英

法日亦未有「大串聯」，一起合圍中國。但上海作為中國最早對外開放的城市，外國勢力早已存

在。大清國自幾百年前的海禁，終也擋不了外國各種各樣的入侵。船艦自各方各面來華，形勢上

，大清牌面仍是大國，可惜骨子裏脆弱之極，等待人家最後的「一腳」，清國國運便進一步下滑

。



１８４０╱１９１０年的７０年，世界仍是大英帝國的天下！美國俄國及日本「合」可力敵

英國，但各自之焦點：仍在打開中國的經貿大門！



甲午一戰，大清陸軍╱海軍大敗。大清底子已所剩無幾。國家已無力抵擋「入侵者」，簽下

了無數的不平等條約。台灣、朝鮮都落入日本之手上。不少上海地方，都成了各國「租界」。別

國一步一步進擊，使甲午後之中國保衛國土，有心無力。１９０５年，日俄海戰大勝。前後１０

年，日本擊敗沙俄及大清，成為亞洲國力最大的國家。



甲午大敗不出１５╱１６年，大清倒下。１９２０╱１９３０年之１０年，國際形勢甚不清

晰，但民國不穩，打軍閥之內亂，都使亞洲見此消彼弱：日本強，中國弱，談何大清國家安全呢

？



晚清╱民國前後期，中國貿易日見被動。１９３０╱１９４０年，全球步入戰爭。

「９．１８」早已說明中日必須一戰，１９３７年７月７日，正式打響對日作戰。日本「小」富

國鯨吞中國？差一點成功。１９４５年日本卻吃了兩原子彈！美國１８４０╱１９１０年７０年

，並未是世界最強的國家。１９２０╱１９３０年，英國財赤大升也硬要造戰艦，力保大小軍艦

噸位全球最大。



國力弱，日本已於東北殖民及扶植了滿洲國。大量日本人移民落地東北地區。未到１９３７

年７月７日，日本早已入侵了中國，民國國力之弱，無國家安全可言，乃一活生生的例子了

。





美國於二戰「不打終也打」，即使失多但得的更多。貿易乃近７０年全球起飛的動力所在，

但貿易乃美國對外政治之延伸。



美國二戰後成為超大贏家，經貿全由美國主導。西德及日本也要跟美國搵食，且中國改革開

放，美國入口大量便宜貨，不錯推動中國的巨大勞動力。



目下貿易互動，已到了不只看勞動力的盡頭，科技、科研、國家安全乃互動新基礎。中國可

輸出更多高新產品，但美國擔心「一哥」地位不保，且１９４５╱１９５５年的美國：有真銀；

２００８╱２０１８年的美國：以「任印」美鈔視為真銀。因而美國策盡力壓中國，又或中美「

分」天下乎？仍是未知之數也。



歷史長波：各國乃「主角、配角、閒角」正在再執位之中。美國不會輕易與中國「分」天下

！但中國做大配角乎？有可能。



上周五（１０日），美國用重關稅打擊土耳其，土國之「里拉」幣值一日下挫２５巴仙。自

五年前一美元兌兩「里拉」，上周五見一美元兌「六點多」里拉！可見不出五年，土耳其日見不

穩。美中經貿互動，至少未來一季，仍以「惡化」之中為主！《資深市場人士 黃溢華》

