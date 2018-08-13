  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2018 10:22

《每周華語－黃溢華》歷史長波看中美互動趨向

　　《每周華語》１８４０年代，日本明治維新，全面西化。外國船堅炮利，用軍力全面打開中
國及日本等國門。晚清「外交」被動！思維陳舊，不只朝貢國保不了，而自己的土地也未能保護
。今時今日新中國看重國家安全。晚清自１８４０至１９１０之７０年，力圖改革，不少大城市
對外開放經商。美俄法英日對清國早有目的，但未合謀有全面吞下中國的野心。事實上，俄美英
法日亦未有「大串聯」，一起合圍中國。但上海作為中國最早對外開放的城市，外國勢力早已存
在。大清國自幾百年前的海禁，終也擋不了外國各種各樣的入侵。船艦自各方各面來華，形勢上
，大清牌面仍是大國，可惜骨子裏脆弱之極，等待人家最後的「一腳」，清國國運便進一步下滑


　　１８４０╱１９１０年的７０年，世界仍是大英帝國的天下！美國俄國及日本「合」可力敵
英國，但各自之焦點：仍在打開中國的經貿大門！

　　甲午一戰，大清陸軍╱海軍大敗。大清底子已所剩無幾。國家已無力抵擋「入侵者」，簽下
了無數的不平等條約。台灣、朝鮮都落入日本之手上。不少上海地方，都成了各國「租界」。別
國一步一步進擊，使甲午後之中國保衛國土，有心無力。１９０５年，日俄海戰大勝。前後１０
年，日本擊敗沙俄及大清，成為亞洲國力最大的國家。

　　甲午大敗不出１５╱１６年，大清倒下。１９２０╱１９３０年之１０年，國際形勢甚不清
晰，但民國不穩，打軍閥之內亂，都使亞洲見此消彼弱：日本強，中國弱，談何大清國家安全呢


　　晚清╱民國前後期，中國貿易日見被動。１９３０╱１９４０年，全球步入戰爭。
「９．１８」早已說明中日必須一戰，１９３７年７月７日，正式打響對日作戰。日本「小」富
國鯨吞中國？差一點成功。１９４５年日本卻吃了兩原子彈！美國１８４０╱１９１０年７０年
，並未是世界最強的國家。１９２０╱１９３０年，英國財赤大升也硬要造戰艦，力保大小軍艦
噸位全球最大。

　　國力弱，日本已於東北殖民及扶植了滿洲國。大量日本人移民落地東北地區。未到１９３７
年７月７日，日本早已入侵了中國，民國國力之弱，無國家安全可言，乃一活生生的例子了



　　美國於二戰「不打終也打」，即使失多但得的更多。貿易乃近７０年全球起飛的動力所在，
但貿易乃美國對外政治之延伸。

　　美國二戰後成為超大贏家，經貿全由美國主導。西德及日本也要跟美國搵食，且中國改革開
放，美國入口大量便宜貨，不錯推動中國的巨大勞動力。

　　目下貿易互動，已到了不只看勞動力的盡頭，科技、科研、國家安全乃互動新基礎。中國可
輸出更多高新產品，但美國擔心「一哥」地位不保，且１９４５╱１９５５年的美國：有真銀；
２００８╱２０１８年的美國：以「任印」美鈔視為真銀。因而美國策盡力壓中國，又或中美「
分」天下乎？仍是未知之數也。

　　歷史長波：各國乃「主角、配角、閒角」正在再執位之中。美國不會輕易與中國「分」天下
！但中國做大配角乎？有可能。

　　上周五（１０日），美國用重關稅打擊土耳其，土國之「里拉」幣值一日下挫２５巴仙。自
五年前一美元兌兩「里拉」，上周五見一美元兌「六點多」里拉！可見不出五年，土耳其日見不
穩。美中經貿互動，至少未來一季，仍以「惡化」之中為主！《資深市場人士　黃溢華》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
國際動態10/08/2018
紐約停發叫車牌照1年 衝擊Uber
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN