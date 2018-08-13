【教育股崩跌】集團化辦學收購非營利民辦學校恐被禁，教育Ａ股挫

《經濟通通訊社１３日專訊》中國司法部發布「民辦教育促進法實施條例（（送審稿）」，

並向社會公開徵求意見。是次送審稿有多項改動，其中要求公辦學校不得舉辦或者參與舉辦營利

性民辦學校，公辦學校舉辦或者參與舉辦非營利性民辦學校的，應當經主管部門批准，並不得利

用國家財政性經費，不得影響公辦學校教學活動，不得以品牌輸出方式獲得收益等；實施集團化

辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校。

中金公司發報告分析，指民辦學校的營利性或會因此遭「封堵」，義務教育學校可能在業務

擴張和持續獲得收益等方面受壓。

光大證券報告則指，集團化辦學不得通過兼併收購、加盟連鎖等方式控制非營利性民辦學校

，意味著有機會徹底否定集團化辦學對非營利學校的收購，或者是要在收購時建立一個獨立公司

以作為新學校的舉辦人，從而隔離每個非營利性學校的運營風險。相關條例預料可杜絕未來民辦

學校以「非營利性」之名行「營利性」之實，香港上市的教育股有效稅率可能會提升，預計將在

１０％至１５％。

利淡消息影響下，香港上市的教育股全線崩跌重傷，睿見教育（０６０６８）大瀉

３６﹒８％，天立教育（０１７７３）瀉３１％，宇華教育（０６１６９）挫２９％，楓葉教育

（０１３１７）挫２５％，希望教育（０１７６５）挫２３％，新高教集團（０２００１）挫

２１％，中教控股（００８３９）挫１９％，民生教育（０１５６９）跌１７％。

而Ａ股上市的相關教育股亦普遍下挫，但跌幅就相對較小，新南洋（滬：６００６６１）跌

２﹒４％，凱文教育（深：００２６５９）跌２﹒６％，三盛教育（深：３００２８２）跌１﹒

６％，全通教育（深：３００３５９）跌１﹒２％。（ｅｎ）

