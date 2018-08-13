《融天納地－溫天納》內地家庭負債是否處於危機邊緣？

《融天納地》近期內地有報告指出，截至２０１７年內地家庭債務與可支配收入之比高

１０７﹒２％，已超過美國當前水平，更是逼近美國金融危機前峰值。與此同時，由於隱藏的民

間借貸等無法被統計的部分，實際上內地很多家庭已處於入不敷支的狀態。



對於近幾年來不斷增加的家庭負債，內地不少論點都認為，內地家庭負債率升高是因為房價

過高，使得居民必須依靠負債才能買到，買房支出佔家庭收入的比重過高，就形成了家庭的高負

債率。



此外，近幾年，有很多９０後年輕人進入城市，為發展、為結婚等需要買房，但一、二線城

市，包括三線城市房價的上漲，讓無法完全靠原有積蓄支持購房的他們不得不通過貸款買房，如

此一來這些中國家庭的負債率就提高了。



近幾年，居民家庭收入增長雖基本與ＧＤＰ增速保持平衡，但遠低於家庭負債的上漲，這勢

必會侵蝕家庭特別是年輕一代的消費能力。如果這個問題不能很好的解決，在宏觀經濟去槓桿的

過程中，家庭槓桿提高就成了金融市場的一個風險點。



在討論存款的同時，貸款也是不少房奴不得不面對高負債的現實。維持正常的家庭開銷，並

應對生活中隨時可能發生的意外，最好能有一筆存款備用，但為了更好的在城市中工作、生活，

可能還需要通過貸款購房。負債率即總負債與總資產之比，體現家庭綜合還債能力（資產負債率

＝負債總額╱資產總額）。那麼，怎樣的家庭負債率才合適呢？



有論點認為負債應該在三成至四成之間，如果超過這個數值對家庭的支出和未來家庭穩定預

期就會帶來很大的損失，最極端的情況不能超過四成。



按照居民槓桿率，中國人民銀行覺得以前兩成多的負債率比較低，四成到五成應該是比較合

理的範圍。《報告》還提到，截至２０１７年內地家庭債務佔ＧＤＰ的比重是４８％，如果數據

準確，這已達到一個較高的水平，因為從國際上來看，家庭債務率警戒線一般到六成。



不過，對於內地家庭負債率來說，內地的情況比較特殊，與美國不同。美國信用卡的負債比

較高，但這種負債有助於拉動消費；而中國現在的負債房地產方面佔比很高。



內地家庭負債的關鍵不是負債率，而是負債結構的問題，如果把房地產的負債降下來，把刷

卡、旅遊消費等負債提高，將會對經濟增長有幫助，所以應該關注調整負債結構。



今年上半年，中長期貸款主要是用於房地產的居民家庭貸款，隨著年輕一代消費觀念的變化

，通過信用卡等形式消費日漸流行，但不論房貸還是借貸消費，一旦達不到償還能力，就會產生

風險。



結構不合理的家庭高負債還會對其他消費造成擠出效應，大量資金投入房地產就沒錢進行消

費了。中央政府就是要對房地產市場進行調控，以控制家庭負債率，促成國家消費結構的健康成

長。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

