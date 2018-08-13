《金石為開－黃威》強美元抵銷避險作用，市場極端看空黃金

《金石為開》美國和土耳其之間的爭端加劇，其負面影響開始向全球範圍蔓延。特朗普宣布

對土耳其加徵的鋼鋁關稅翻倍，引發土耳其里拉暴跌，拖累歐洲及新興市場貨幣。美元指數急升

至９６﹒２７的年內新高。儘管市場避險情緒升溫，但在強美元的重壓之下，黃金走勢依然沒有

起色。金價全周維持低位震盪，累計微跌０﹒２％。



＊里拉上周兌美元貶值２１％＊



布倫森牧師案帶來的風波正持續擴大，美國對土耳其兩名部長實施制裁後，土耳其亦不甘示

弱，凍結了美國兩部長在土耳其的資產。上周這一事件進一步發酵，土耳其代表團和美國官員在

華盛頓會談無果，隨後特朗普在推特上宣布，將對土耳其鋼鋁產品翻倍加徵關稅。土耳其里拉跌

勢加重，全周兌美元大幅貶值２１％。由於歐洲在經濟上於土耳其關係密切，歐元及英鎊亦受到

牽連，紛紛創下階段性新低。加上美國７月核心ＣＰＩ略超預期，美元指數急升至９６﹒２７，

刷新近一年多高點。



＊ＶＩＸ跳升但仍處較低水平＊



市場恐慌情緒有所升溫，全球股市均受到拖累，美債及德債獲資金追捧。不過避險情緒為黃

金帶來的支撐僅屬有限。一方面，恐慌指數（ＶＩＸ）雖由低位跳升，但目前為止仍處於較低水

準；另一方面，強勢美元依然對黃金造成明顯的壓制。



上周金價依然維持低位震盪，儘管上周五（１０日）曾反彈至１２１７美元，但最終回吐了

全部升幅。



＊市場對黃金處極端看空狀態＊



目前市場對黃金仍處於極端看空狀態。ＣＦＴＣ資料顯示，ＣＯＭＥＸ黃金期貨投機性淨多

頭倉位減少２２６４９手至１２６８８手，創２０１５年１２月以來的最低水準，也是近五年來

的次低；同時空頭增加２１６８６手至１９５６０４手，刷新歷史高位。很顯然空頭依然掌握市

場控制權，投資者現時不宜激進逆市操作。不過極端市況亦暗示底部正在愈發接近，日線

ＭＡＣＤ及ＲＳＩ形成雙重底背離，可採取分批建倉的方式布局反彈。



本周需繼續關注土耳其危機的發展，並留意歐元區二季度ＧＤＰ初值及美國７月零售銷售。

《六福金融分析師 黃威》

