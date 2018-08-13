  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2018 11:48

《金石為開－黃威》強美元抵銷避險作用，市場極端看空黃金

　　《金石為開》美國和土耳其之間的爭端加劇，其負面影響開始向全球範圍蔓延。特朗普宣布
對土耳其加徵的鋼鋁關稅翻倍，引發土耳其里拉暴跌，拖累歐洲及新興市場貨幣。美元指數急升
至９６﹒２７的年內新高。儘管市場避險情緒升溫，但在強美元的重壓之下，黃金走勢依然沒有
起色。金價全周維持低位震盪，累計微跌０﹒２％。
　
＊里拉上周兌美元貶值２１％＊

　　布倫森牧師案帶來的風波正持續擴大，美國對土耳其兩名部長實施制裁後，土耳其亦不甘示
弱，凍結了美國兩部長在土耳其的資產。上周這一事件進一步發酵，土耳其代表團和美國官員在
華盛頓會談無果，隨後特朗普在推特上宣布，將對土耳其鋼鋁產品翻倍加徵關稅。土耳其里拉跌
勢加重，全周兌美元大幅貶值２１％。由於歐洲在經濟上於土耳其關係密切，歐元及英鎊亦受到
牽連，紛紛創下階段性新低。加上美國７月核心ＣＰＩ略超預期，美元指數急升至９６﹒２７，
刷新近一年多高點。
　
＊ＶＩＸ跳升但仍處較低水平＊
　
　　市場恐慌情緒有所升溫，全球股市均受到拖累，美債及德債獲資金追捧。不過避險情緒為黃
金帶來的支撐僅屬有限。一方面，恐慌指數（ＶＩＸ）雖由低位跳升，但目前為止仍處於較低水
準；另一方面，強勢美元依然對黃金造成明顯的壓制。
　
　　上周金價依然維持低位震盪，儘管上周五（１０日）曾反彈至１２１７美元，但最終回吐了
全部升幅。
　
＊市場對黃金處極端看空狀態＊
　
　　目前市場對黃金仍處於極端看空狀態。ＣＦＴＣ資料顯示，ＣＯＭＥＸ黃金期貨投機性淨多
頭倉位減少２２６４９手至１２６８８手，創２０１５年１２月以來的最低水準，也是近五年來
的次低；同時空頭增加２１６８６手至１９５６０４手，刷新歷史高位。很顯然空頭依然掌握市
場控制權，投資者現時不宜激進逆市操作。不過極端市況亦暗示底部正在愈發接近，日線
ＭＡＣＤ及ＲＳＩ形成雙重底背離，可採取分批建倉的方式布局反彈。
　
　　本周需繼續關注土耳其危機的發展，並留意歐元區二季度ＧＤＰ初值及美國７月零售銷售。
《六福金融分析師　黃威》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊13/08/2018
息口上升
國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
生財有道10/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信義玻璃】貿易戰影響不大 估值便宜有望追落後
生財有道10/08/2018
【雪藏獨角獸】CDR石沉大海 千億獨角獸基金尷尬尋出路
FOCUS10/08/2018
【FOCUS】人幣中間價三年累貶9.8% 靜雞雞更甚驚天動地
專訪10/08/2018
【基金專訪】鼎成李明正：臨近退休MPF資產配置方程式
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN