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13/08/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤５億，逾１１億南下資金億狠沽騰訊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》北水上周五（１０日）錄淨沽盤５﹒０２億元人民幣；其中北
水沽售最多的個股為騰訊（００７００）、華潤啤酒（００２９１）、金蝶（００２６８）；流
入最多的個股為工行（０１３９８）、融創（０１９１８）。
　　全日主板成交８４７﹒４７億；港股通成交額１０５﹒４億，佔大市成交１２﹒４４％。
　　上周五港股跌０﹒８％或２４０﹒６８點，收報２８３６６﹒６２點，結束四連升。
　
＊騰訊北水散水潮重臨，南下資金大手沽逾１１億＊

　　騰訊連升五日後沽壓增加，北水上周五再度大手沽騰訊１１﹒４８億，過去一周合計淨沽盤
達３６﹒１９億，為全周最多北水沽盤的個股。騰訊全日跌０﹒７％，收報３７０元。
　　金蝶於早前獲資本集團增持，上周五逆市漲３﹒１６％，北水套現沽１﹒２５億；華能
（００９０２）（滬：６０００１１）遭摩通下調Ａ股目標價，全日Ｈ股挫３﹒４７％，北水沽
８７８４萬。
　　另外，北水沽華潤啤酒１﹒７１億。
　
＊北水續買工行２﹒６億，建行由買變沽８０００萬＊

　　北水上周五繼續買入工行２﹒６２億，一周合計淨流入１８﹒１８億，為全周最多北水流入
的個股。相反北水轉沽建行（００９３９），全日淨沽盤８０３５萬，但一周合計仍錄淨流入
６﹒５６億。
　　另外，北水流入融創１﹒４４億。（ｅｎ）

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