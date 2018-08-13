《日入而息》土國金融危機發酵，衝擊新興市場信心，教育股被清洗

《今天重點》﹡土耳其危機衝擊信心，銀行股拖累歐洲三大指數下挫；土耳其央行降里拉存

款準備金率，里拉匯價跌幅收窄；土耳其里拉現再跌７％，歐元曾創１３個

月新低

﹡譚朗蔚：教育股不宜撈底，持貨者應止蝕；集團化辦學收購非

營利民辦學校恐被禁，教育Ａ股挫



《即日市況》﹡土耳其危機打擊金融市場，港股穿二萬八，收２７９３６挫４３０點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３％，科技股反彈，創業板倒升逾１％



《美元匯價》﹡里拉貶值恐禍及歐元區，歐元下試１﹒１３；歐元最新報１﹒１３８１╱

８５，日圓最新報１１０﹒３５╱３７



《公司業績》﹡利福國際（０１２１２）中期純利跌４８﹒７％，派息２９﹒５仙

﹡裕元工業（００５５１）中期少賺４２％，派息０﹒４港元

﹡利郎（０１２３４）中期多賺２６％至逾３億元人民幣，連特息派２３港仙

﹡天虹紡織（０２６７８）中期純利跌６﹒６％，派息２３港仙

﹡亞洲水泥（００７４３）中期溢利大增１０﹒７倍至９﹒６億元人民幣，不

派中期息

﹡越秀地產（００１２３）上半年多賺約１９％，中期息０﹒０４２港元

﹡賢能集團（０１７３０）第三季業績轉虧為盈，賺１１９萬坡元

﹡興利香港（００３９６）中期純利跌４６％至２２５萬元，不派息



《公司資訊》﹡資策（００４９７）收購銅鑼灣信德街舊樓

﹡世紀睿科（０１４５０）獲美國上市公司ｘＧ協助推廣及銷售產品

﹡利福（０１２１２）上半年銅鑼灣崇光銷售收入升兩成，尖沙咀升四成

﹡東陽光藥（０１５５８）獲納入恆生指數系列成分股指數

﹡前海健康（００９１１）擬「十合一」，每手改為５０００股

﹡南南資源（０１２２９）收購可再生能源公司，涉資１０５３萬

﹡飛思達（０８３４２）料區塊鏈ＡＰＭ新產品明年才可面世

﹡眾安在綫（０６０６０）、百仕達（０１１６８）夥中信銀行國際合拓虛擬

銀行，柯清輝助陣

﹡勝龍國際（０１１８２）折讓４％配售股，套現９９５０萬

﹡雅高（０３３１３）逾１億購建築業務，溢價逾８％配股支付部分代價

﹡新世紀醫療（０１５１８）戰略入股香港楷和醫療集團

﹡億都（００２５９）悉售顯示器產品業務，套現２﹒５億元

﹡寶勝（０３８１３）７月營收淨額按年增２６％至１６﹒３８億元人民幣

﹡東方明珠石油（００６３２）今日起停牌

﹡成峰高教（０１７５２）８月悉尼招生達預期，中國合作教育辦學項目完成

招生計劃

﹡新地（０００１６）「匯璽ＩＩ」有機會本周開價，料設大手優先安排



《國企紅籌》﹡北京建設（００９２５）發行２﹒５億美元債券，年息９厘

﹡粵運（０３３９９）向運輸合營增資４７４０萬元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首７個月保費收入升１１％

﹡國壽（０２６２８）首七個月保費收入３８５４億元人民幣，按年升４％

﹡中州證券（０１３７５）終止申請附屬中原期貨於新三板掛牌

﹡東風汽車（００４８９）７月份銷量按年跌１８﹒８％



《神州民企》﹡天虹紡織（０２６７８）擴充產能目標由６０萬錠增至８４萬錠

﹡天能（００８１９）斥１﹒３億元人民幣悉數增持天能能源

﹡利郎（０１２３４）下半年同店銷售目標不低於高單位數增長

﹡李寧（０２３３１）不派息是考慮股東利益，料下半年提價約３％

﹡匯銀（０１１７８）擬與愛能森合作清潔能源項目

﹡騰訊ＷｅＧａｍｅ將《怪物獵人 世界》下架，因遭大量舉報

﹡浩沙國際（０２２００）委任獨立調查員，對沽空報告進行獨立審查

﹡毅德國際（０１３９６）額外發行２７００萬美元優先票據

﹡四環醫藥（００４６０）抗腫瘤新藥進入中國二期臨床試驗



《中國要聞》﹡廈門樓市現崩盤，保利、禹洲等未推項目現金流料受壓

﹡工信部將開展電信和互聯網行業網絡安全檢查工作

﹡內媒表示部分投資機構規定不許買入低成交量Ａ股股票

﹡民航局表示推進民航運價改革，擴大航空業自主定價權利

﹡金融行業安全研究中心成立，推動金融大數據安全應用

﹡６月底商業銀行不良貸款１﹒９６萬億，按季增逾一成

﹡人行表示試點金融債彈性招標，暫適用於政策性金融債等；人行逆回購１７

連停，稱堅持不搞「大水漫灌」強刺激；關注普惠金融領域信貸風險，避免

過度發放貸款

﹡瞿瑜輝稱中巴企業可組建合資公司，以促進豆粕貿易

﹡微醫表示積極布局ＡＩ醫療，發力保險及醫療器械市場；廖杰遠稱微醫旗下

四大業務板塊將分別在中港上市

﹡銀保監表示落實「無還本續貸」，緩解小微企業融資難

﹡信通院表示內地７月智能手機出貨量按年跌１６﹒３％

﹡上海一商舖招牌脫落致３死６傷，安監部門已介入調查

﹡設備故障致上海虹橋站京滬高鐵１６趟列車停運

﹡多家視頻網站影視公司發聲明：劇集總片酬不超５０００萬

﹡攜程關閉土耳其里拉購機票服務，阻退票套利漏洞

﹡財政部表示７月全國公共預算收入增６％，首７月升一成；財政部本周四將

進行１２００億國庫現金定存招標

﹡大馬總理馬哈蒂爾周五訪華，擬尋求取消千億基建項目

﹡長生生物董事長之子張洺豪７２０萬股持股遭凍結

﹡小米夥上海松江政府及臨港集團打造小米生態鏈產業園



《寶島快訊》﹡台股收挫２﹒１％，報１０７４８﹒９２點，三連跌



《其他消息》﹡林鄭月娥本周訪京，出席大灣區建設領導小組首次會議

﹡田北辰稱據了解高鐵香港段將於９月２３日通車

﹡廉署署任執行處首長丘樹春獲委任為副廉政專員兼執行處首長

﹡九龍塘金巴倫道１５號獨立屋地皮出售

﹡利嘉閣表示推出「真盤源」計劃杜絕「影子盤」等資訊

﹡施永青稱資金流向房地產仍不受加息因素制約

﹡員工涉嫌違規交叉銷售，恆生中銀表示將嚴肅處理

﹡劉應彬稱若銀行違規交叉銷售，最嚴重考慮終止合作

﹡深股通全日流走３﹒８７億元；滬股通全日流走６５００萬元

﹡劉鑾鴻料下半年本港零售錄高單位或低雙位數增長，利福可跑贏

（ｚｚ）

