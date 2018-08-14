《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１８７．７０ 跌 １２５．４４點╱０．５０％
標普５００ ２８２１．９３ 跌 １１．３５點╱０．４０％
納斯達克 ７８１９．７１ 跌 １９．４０點╱０．２５％
倫敦富時１００ ７６４２．４５ 跌 ２４．５６點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５８．７４ 跌 ６５．６１點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１２．３２ 跌 ２．３６點╱０．３２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．６５，歐元兌美元１．１４０３
14/08/2018 08:02
《日出而作》道指標指四連跌，金價穿千二美元，歐元１３個月低位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１８７．７０ 跌 １２５．４４點╱０．５０％
標普５００ ２８２１．９３ 跌 １１．３５點╱０．４０％
納斯達克 ７８１９．７１ 跌 １９．４０點╱０．２５％
倫敦富時１００ ７６４２．４５ 跌 ２４．５６點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５８．７４ 跌 ６５．６１點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１２．３２ 跌 ２．３６點╱０．３２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．６５，歐元兌美元１．１４０３
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