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14/08/2018 10:07

內地工業數據差，港股急跌逾２００點報２７７２６，騰訊挫３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地７月工業增加僅增６％，低於市場預期，拖累港股急跌
２１０點或跌０﹒７５％，最新報２７７２６，跌向今年２７５７８點最低位，主板成交１９８
﹒５８億元。
　　另外，騰訊（００７００）明日放榜前續受壓，以及績受手遊下架影響，現急挫３％，報３
５０元；成交約７０８萬股，涉資２５﹒０２億元。
　　舜宇（０２３８２）績差遭大摩削目標，現價重挫逾２３％報９３元。
　　國企指數報１０７０５，跌０﹒５７％或跌６０點。上證綜合指數報２７７３﹒４１，跌１
２﹒４６點或跌０﹒４５％，成交３２５﹒６７億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　９３﹒００元　　　跌２３﹒２０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　８４﹒９０元　　　跌８﹒０７％
　　騰訊控股（００７００）　　３５０﹒００元　　　跌３﹒０５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒８６元　　　跌１﹒０１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６８元　　　跌０﹒７０％
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒００元　　　跌０﹒１４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒３５元　　　升０﹒２９％
　　中國移動（００９４１）　　　７０﹒８０元　　　升０﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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