內地工業數據差，港股急跌逾２００點報２７７２６，騰訊挫３％

《經濟通通訊社１４日專訊》內地７月工業增加僅增６％，低於市場預期，拖累港股急跌

２１０點或跌０﹒７５％，最新報２７７２６，跌向今年２７５７８點最低位，主板成交１９８

﹒５８億元。

另外，騰訊（００７００）明日放榜前續受壓，以及績受手遊下架影響，現急挫３％，報３

５０元；成交約７０８萬股，涉資２５﹒０２億元。

舜宇（０２３８２）績差遭大摩削目標，現價重挫逾２３％報９３元。

國企指數報１０７０５，跌０﹒５７％或跌６０點。上證綜合指數報２７７３﹒４１，跌１

２﹒４６點或跌０﹒４５％，成交３２５﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９３﹒００元 跌２３﹒２０％

瑞聲科技（０２０１８） ８４﹒９０元 跌８﹒０７％

騰訊控股（００７００） ３５０﹒００元 跌３﹒０５％

建設銀行（００９３９） ６﹒８６元 跌１﹒０１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６８元 跌０﹒７０％

匯豐控股（００００５） ７２﹒００元 跌０﹒１４％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒３５元 升０﹒２９％

中國移動（００９４１） ７０﹒８０元 升０﹒５０％

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