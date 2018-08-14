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14/08/2018 13:51

騰訊重挫近５％，港股曾挫逾４００點見２７５２２，創近一年低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）重挫近５％，港股曾挫４１３點最低見
２７５２２，是自２０１７年９月以來最低，現仍跌３８３點或跌１﹒３７％，報２７５５３，
主板成交６３４﹒７０億元。
　　國企指數報１０６５４，跌１﹒０４％或跌１１１點。上證綜合指數報２７７０﹒２０，跌
１５﹒６７點或跌０﹒５６％，成交８２２﹒４３億元人民幣。
　　騰訊明日放榜前遭大沽壓，現價跌５﹒１％，報３４２﹒６元；成交約２２４９萬股，涉資
７８﹒６２億元。舜宇（０２３８２）公布遜預期業績後，更出現恐慌性拋售，蒸發近２８％，
報８７﹒２５元，成交高達近５０億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　８７﹒２５元　　　跌２７﹒９５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　８４﹒８０元　　　跌８﹒１８％
　　騰訊控股（００７００）　　　３４２﹒６０元　　　跌５﹒１０％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１５﹒８０元　　　跌４﹒９３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　５５﹒４０元　　　跌４﹒２４％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６９﹒７０元　　　跌１﹒９７％
　　港交所　（００３８８）　　　２２３﹒８０元　　　跌１﹒６７％
　　中國移動（００９４１）　　　　７０﹒６５元　　　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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