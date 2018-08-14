騰訊重挫近５％，港股曾挫逾４００點見２７５２２，創近一年低

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）重挫近５％，港股曾挫４１３點最低見

２７５２２，是自２０１７年９月以來最低，現仍跌３８３點或跌１﹒３７％，報２７５５３，

主板成交６３４﹒７０億元。

國企指數報１０６５４，跌１﹒０４％或跌１１１點。上證綜合指數報２７７０﹒２０，跌

１５﹒６７點或跌０﹒５６％，成交８２２﹒４３億元人民幣。

騰訊明日放榜前遭大沽壓，現價跌５﹒１％，報３４２﹒６元；成交約２２４９萬股，涉資

７８﹒６２億元。舜宇（０２３８２）公布遜預期業績後，更出現恐慌性拋售，蒸發近２８％，

報８７﹒２５元，成交高達近５０億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ８７﹒２５元 跌２７﹒９５％

瑞聲科技（０２０１８） ８４﹒８０元 跌８﹒１８％

騰訊控股（００７００） ３４２﹒６０元 跌５﹒１０％

吉利汽車（００１７５） １５﹒８０元 跌４﹒９３％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒４０元 跌４﹒２４％

中國平安（０２３１８） ６９﹒７０元 跌１﹒９７％

港交所 （００３８８） ２２３﹒８０元 跌１﹒６７％

中國移動（００９４１） ７０﹒６５元 升０﹒２８％

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