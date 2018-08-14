【新經濟股散水】舜宇金軟不宜撈底，騰訊次季手遊業務不樂觀

《經濟通通訊社記者謝紹銘１４日報道》隨著市場憂慮土耳其經濟危機會進一步蔓延至歐亞

等地區外，土耳其里拉急瀉亦波及其他新興貨幣，亞太股市近兩日一片風聲鶴淚。另一方面，市

場亦期望業績期下，個別重磅股業績可為市場沖喜，惟部分新經濟股及科技股最新業績令市場大

跌眼鏡，舜宇光學（０２３８２）更因此急瀉近兩成半，而金軟（０３８８８）發盈警亦令股價

急挫近兩成，專家不約而同認為，由於兩者前景仍黯淡，現階段暫不宜撈底。

重磅股騰訊（００７００）將於明日收市後公布業績，但專家一致認為，騰訊近日沽空金額

大，反映投資者對其次季業績不感樂觀，加上次季為手遊淡季，宜待績後再作部署。



＊舜宇估值有下調空間，瑞聲前景不容樂觀＊



舜宇昨日收市後公布業績，中期僅多賺近２％遠遜市場預期，騰祺基金管理投資管理董事沈

慶洪對《經濟通通訊社》表示，以同業丘鈦（０１４７８）近月數據作比較，其８００萬像素鏡

頭模組出貨量增速遠較１０００萬像素高，或反映市場對價格較低的鏡頭模組需求較大，加上舜

宇鏡頭出貨量亦有轉差跡象，在產品價格及銷量雙雙下跌的情況下，舜宇下半年毛利率表現不太

樂觀。

另外，舜宇目前估值亦屬偏高，今年預測市盈率達２３倍，業績預期走低下，估值勢必有下

調空間，故現階段不宜撈底。至於同業瑞聲（０２０１８），沈慶洪指，由於市場早預期瑞聲業

績不會好轉，故應不至於像舜宇般出現大跌，但其業務前景一樣不樂觀，籲投資者待其績後再作

部署。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，舜宇上月手機鏡頭模組

環比錄得下跌，目前手機行業亦出現對中高端鏡頭產品的需求下跌的情況，整體行業毛利率有下

跌跡象。舜宇早前指出，因個別客戶推遲產品驗收時間，或可以印證市場對個別產品需求下滑，

並導致產品價格下降，從而收窄舜宇盈利增長空間，估值有被下調風險，前景不樂觀的前提不應

低吸。林嘉麒亦看淡瑞聲，指其情況不會較舜宇樂觀，但認為若瑞聲股價跌至８０元樓下，估值

有吸引之處。



＊金軟未來行銷開支勢增，雲業務料續虧損＊



金軟最新發盈警料全年或錄得虧損，沈慶洪指出，金軟個別業務，如雲業務近年持續錄得虧

損，手遊業務於今年首季收入出現的跌幅亦不小，未來需要花費更多開支作宣傳，估計該兩項業

務短期難現好轉，即使今日股價大幅下挫，亦應暫作觀望。

林嘉麒亦認為，金軟前景相當不樂觀，其新手遊效果遠較預期差，為重新提高市場的關注，

意味金軟未來需加大營銷開支，而雲端業務亦多年錄得虧損，暫未看到扭虧跡象。由於金軟業務

前景仍然黯淡，故股價即使反彈亦只會是技術性反彈，投資者暫不宜在低位作部署。



＊閱文料下試５０元關，騰訊業績看法保守＊



閱文今日公布中期業績，雖上半年多賺１﹒４倍，但仍飽受沽壓，沈慶洪指出，市場較為憧

憬閱文的用戶增長數據，惟閱文用戶付費第一季數據已出現下滑跡象，加上閱文第二季用戶數據

不理想，市場憂慮該季用戶數據不會太樂觀，故即使中期盈利表現理想亦無太大推動作用，加上

以約４１倍市盈率向騰訊收購影視製作業務，作價不菲，亦因此令閱文股價受壓。

至於騰訊，沈慶洪認為，騰訊績前已遭多間大行唱淡，加上近日其沽壓龐大，反映市場對騰

訊次季業務不太樂觀。不過，騰訊目前股價已大致反映其業績不樂觀等因素，若業績與市場預期

落差不大或好過預期，相信股價可暫時喘穩，惟３７５元附近有一定阻力。

林嘉麒認為，閱文向來是市場炒業務憧憬的新經濟股，加上該股在新經濟股中的市值不算太

低，又同時有騰訊撐腰，故市場對其盈利表現不會感到太意外，投資者較為側重閱文的用戶增長

數據，但閱文次季平均月付費用戶減少７％。再者，閱文以最多１５５億元向騰訊收購影視製作

業務，市場除認為該交易作價過高外，亦憂慮該交易所帶來的效益。走勢上，閱文會繼續下試

５０元水平。

林嘉麒亦對騰訊次季業績帶有保留，由於第二季為手遊淡季，加上王者榮耀熱度開始減退，

騰訊又沒有推出與該遊戲以延續市場熱度，因此對騰訊次季手遊業務收入不持樂觀態度。而騰訊

近日急挫亦伴隨著不少沽空盤，意味市場對騰訊業績看法未抱有樂觀看法，技術上，可待騰訊股

價回調至３４０元作部署。

