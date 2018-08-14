《盤後部署》騰訊明天放榜料難有驚喜，港股縱使反彈亦會受阻

《經濟通通訊社１４日專訊》投資者擔心土耳其經濟危機擴散會危及全球，環球市場氣氛轉

差，美股昨晚（１３日）全線向下，道指跌１２５點或０﹒５％，收報２５１８７點連跌４日；

標指跌１１點或０﹒４％；納指收跌１９點或０﹒２５％。由於港股夜期亦跌１０４點，低水

１７４點，港股今日延續弱勢之風，窄幅高開１點後，舜宇（０２３８２）、騰訊

（００７００）等新經濟股大跌之下，加上內地工業增加值增６％低過預期，港股跌幅擴大至最

多４１３點，低見２７５２２點見十個月低位。其後Ａ股近乎跌幅全銷收市，恆指尾市亦收復部

分失地，僅跌

１８３點或０﹒６６％，報２７７５２點，但主板成交破千億元，錄得１０２４﹒０９億元，按

日多２２﹒７％。

國指跌２２點或０﹒２１％，報１０７４４點。滬指跌４點或０﹒１８％，報２７８０點。



＊土國出手穩定民心，里拉見反彈＊



投資者繼續關注土耳其風暴發展，土耳其央行指，將向銀行業提供所需的全部流動性，並密

切監控市場及匯價，採取所有必要措施以維持金融穩定性。該國央行已將所有期限的里拉存款準

備金率下調２５０個基點，並將非核心外匯負債的存款準備金率下調４００個基點，為期最長三

年。此舉令土耳其里拉觸及紀錄新低的７﹒２４後便見輕微支持，截至１５時０７分，里拉兌美

元匯率漲５﹒４８％，報６﹒５１０４。如里拉匯價往後能夠轉趨穩定，有助提升環球市場投資

氣氛，而暫時外國多國股市期指造好，有望提振環球市場氣氛，故此展望港股有機會適度反彈。



＊市場憂慮騰訊面臨多方挑戰＊



港股短期即使輕微反彈，預計亦會於廿天線（約２８３００點）左右見阻力。此外，重磅科

網股騰訊將於明天（１５日）放榜，市場預期其次季純利升１７％，但手遊業務發展令市場擔憂

，加上《絕地求生》受限韓令影響而遲遲未能變現，恐怕令公司次季盈利表現放慢。市場同時亦

憂慮騰訊社交平台效應會削弱，加上谷歌、蘋果早前傳有意重返中國市場，騰訊未來經營上將面

對更多挑戰。暫時騰訊雲業務、支付業務規模尚未能取代手遊業務，故騰訊明天公布的業績，或

難見太大驚喜。預計騰訊後市會於３４０元附近上落，限制了大市升幅，令港股短線於

２８０００點左右上落。（ｆｆ）

